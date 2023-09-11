Эксперты рассказали, почему в Кировской области резко выросла заболеваемость ОРВИ

А не пора ли уколоться?
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Управление Роспотребнадзора по Кировской области поделилось данными оперативного мониторинга по заболеваемости ОРВИ.
«Комсомолка» рассказывает о динамике заболеваемости.
+78% ЗАБОЛЕВШИХ В ВОЗРАСТЕ 7-14 ЛЕТ
За прошлую неделю в больницы обратились 4 146 жителей региона с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Это на 24,17% больше, чем за последнюю неделю августа.
54% всех заболевших - дети. Среди детей рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, особенно сильный (на 77,8%) - у ребят 7-14 лет. Недельный эпидемический порог превышен на 4,41%.
Среди взрослого населения (15+) рост составил 62,64%. Недельный эпидпорог превышен на 24,53%.
ПОЧЕМУ «СКАКНУЛО» И КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Безусловная причина такого подъема заболеваемости - начало учебного года и возвращение семей из отпускных поездок.
Примечательно, что пока в регионе циркулируют вирусы негриппозного происхождения.
Эксперты Роспотребнадзора призывают кировчан ответственно относиться к своему здоровью и здоровью детей. Школьники и малыши особенно восприимчивы к ОРВИ и гриппу, могут тяжелее переносить заболевания и сильнее страдать от их последствий.
Помочь защититься могут профилактика (частое и тщательное мытье рук, ношение масок в общественных местах, постельный режим при первых признаках заболевания) и, конечно, вакцинация. Да, до сих пор есть противники таких уколов. И тем не менее цель на сезон - привить 60% населения Кировской области (почти 730 тысяч человек).
Бесплатно привьют людей из групп риска: детей с 6 месяцев, школьников и студентов, медиков и педагогов, сотрудников транспортной сферы и ЖКХ, беременных, пожилых, призывников, сердечников.
- По данным ВОЗ, прививка предотвращает заболевание гриппом у 80-90% вакцинированных, - утверждает Роспотребнадзор. - И снижает смертность от гриппа на 41%.
В больницы Кирова и районов Кировской области уже поставили более 230 тысяч доз вакцины. Это «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и препараты для детей.
Мобильный пункт вакцинации уже открыт на Театралке. Другие подробности тут.