Кировчане могут сделать прививку от гриппа по будням на Театральной площади

Бригада медработников будет принимать горожан с 09.00 до 15.00. Фото: kirovreg.ru

На Театральной площади в Кирове с 29 августа начал работу мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Кировчане могут сделать прививку от гриппа по будням. Бригада медработников будет принимать горожан с 09.00 до 15.00. Перед вакцинацией проводится осмотр. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.

В министерстве здравоохранения Кировской области рекомендовали сделать прививку до того, как начнется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Вакцинироваться можно также в поликлинике по месту жительства.

Напомним, что в Кировскую область поставили первую партию вакцины от гриппа - «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».