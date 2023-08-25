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НовостиОбщество25 августа 2023 7:33

В регион поставили первую партию вакцины от гриппа

В Кировскую область привезли первую партию вакцины от гриппа для взрослого населения и детей
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В регионе планируют организовать мобильные прививочные пункты.

В регионе планируют организовать мобильные прививочные пункты.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировскую область поставили первую партию вакцины от гриппа. О этом сообщили в региональном Минздраве.

Так, по медицинским организациям сейчас распределяют:

- 19 350 доз Ультрикс Квадри для вакцинации взрослого населения;

-159 450 доз Совигрипп также для взрослого населения;

-53 180 Ультрикс Квадри для иммунизации детей.

В министерстве подчеркнули, что вакцина в первую очередь рекомендована представителям профессий, связанных с широким кругом общения. Для удобства жителей в регионе планируют организовать мобильные прививочные пункты.

Напомним, что кировчан, болеющих вирусным гепатитом В, стало в 77 раз меньше. Но у 12 тысяч жителей региона либо хроническая форма болезни, либо они являются ее носителями.