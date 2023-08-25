В регион поставили первую партию вакцины от гриппа

В регионе планируют организовать мобильные прививочные пункты.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Кировскую область поставили первую партию вакцины от гриппа. О этом сообщили в региональном Минздраве.
Так, по медицинским организациям сейчас распределяют:
- 19 350 доз Ультрикс Квадри для вакцинации взрослого населения;
-159 450 доз Совигрипп также для взрослого населения;
-53 180 Ультрикс Квадри для иммунизации детей.
В министерстве подчеркнули, что вакцина в первую очередь рекомендована представителям профессий, связанных с широким кругом общения. Для удобства жителей в регионе планируют организовать мобильные прививочные пункты.
Напомним, что кировчан, болеющих вирусным гепатитом В, стало в 77 раз меньше. Но у 12 тысяч жителей региона либо хроническая форма болезни, либо они являются ее носителями.