В регион поставили первую партию вакцины от гриппа

В регионе планируют организовать мобильные прививочные пункты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировскую область поставили первую партию вакцины от гриппа. О этом сообщили в региональном Минздраве.

Так, по медицинским организациям сейчас распределяют:

- 19 350 доз Ультрикс Квадри для вакцинации взрослого населения;

-159 450 доз Совигрипп также для взрослого населения;

-53 180 Ультрикс Квадри для иммунизации детей.

В министерстве подчеркнули, что вакцина в первую очередь рекомендована представителям профессий, связанных с широким кругом общения. Для удобства жителей в регионе планируют организовать мобильные прививочные пункты.

Напомним, что кировчан, болеющих вирусным гепатитом В, стало в 77 раз меньше. Но у 12 тысяч жителей региона либо хроническая форма болезни, либо они являются ее носителями.