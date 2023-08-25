Кировчан, болеющих вирусным гепатитом В, стало в 77 раз меньше

Бороться помогает иммунизация Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 528 тысяч совершеннолетних жителей Кировской области сделали прививки против вирусного гепатита В. Иммунизацию проводят с 2005 года, - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость с 2005 года к 2021 снизилась в 77 раз. В прошлом году острый вирусный гепатит В у кировчан вообще не регистрировался. Случаев вирусного гепатита С тоже стало меньше в несколько раз. И тем не менее остаются хронические больные.

На сегодня более 12 тысяч кировчан болеют хроническими формами гепатитов либо являются носителями заболевания.

В 2023 году в Кировской области есть 4 случая острого гепатита С, у 56 жителей выявили хронический гепатит В, еще у 157 - хронический гепатит С.

Вирусные гепатиты (А, В, С, D, Е) поражают миллионы людей по всему миру, вызывая острую и хроническую болезни печени.