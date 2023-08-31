Переболеет полрегиона? Привить от гриппа к зиме 2023/24 планируют 729 тысяч кировчан

Уколов хватит на всех желающих Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осенью традиционно ожидается подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) - по-другому не бывает.

«Комсомолка» рассказывает о прогнозах экспертов, вакцинации и других деталях.

НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ГРИПП

Ежегодно в Кировской области регистрируют около 500 тысяч случаев инфекционных заболеваний. До 85% приходится как раз на грипп и ОРВИ.

Эпидемический подъем заболеваемости обычно начинается во второй половине ноября - начале декабря. Пиковые показатели приходятся на конец января - начало февраля. К марту ситуация стабилизируется.

Однако бывает и по-другому: в прошлом и позапрошлом сезонах эпидемический подъем начинался раньше и распространялся дальше, чем обычно. Быть может, влияла пандемия?

В 2022 году показатели заболеваемости были в 4 раза выше, чем в 21-м. В 2023-м ситуация не улучшилась. Эти болезни становятся непредсказуемыми. Да, каждый не раз в жизни сталкивался и с гриппом, и с ОРВИ, но никогда не стоит забывать, что счет жизням, которые унесли эти вирусы, каждый сезон идет на десятки.

- Нельзя недооценивать грипп! - отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора. - Это не просто ОРВИ дыхательных путей. Грипп очень заразен, способен к молниеносному и глобальному распространению, протекает тяжелее остальных вирусных респираторных инфекций и имеет наибольшее число осложнений.

Опаснее всего грипп для сердечников, диабетиков, пожилых людей и «обладателей» ряда других хронических заболеваний.

ПРИВИВКА СНИЖАЕТ СМЕРТНОСТЬ

ЗОЖ не поможет в «облегчении» гриппа и его течения. Но помогут стандартные профилактические меры (мытье рук, ношение масок в общественных местах, постельный режим при первых признаках заболевания и пр.) и, конечно, вакцинация.

Цель на сезон - привить 60% населения региона, а это 729 тысяч человек.

Бесплатно привьют группы риска: детей с 6 месяцев, школьников и студентов, медиков и педагогов, сотрудников транспортной сферы и ЖКХ, беременных, пожилых, призывников, сердечников.

- По данным ВОЗ, прививка предотвращает заболевание гриппом у 80-90% вакцинированных, - утверждает Роспотребнадзор. - И снижает смертность от гриппа на 41%.

По данным минздрава, в регион уже завезли почти 20 тысяч до «Ультрикс Квадри» и под 160 тысяч доз «Совигриппа» для взрослых, плюс 53 тысячи доз детской вакцины.

На Театралке в Кирове уже открыли мобильный прививочный пункт. Уколы тут делают с 9 до 15 часов по будням. С собой берите полис и паспорт.