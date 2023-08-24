Заставили набрать 15 кило. Врачи спасли фотомодель, ходившую в туалет 25 раз в день

Могло дойти до удаления участка кишечника. Благо, все обошлось. Фото: минздрав КО

Кировские гастроэнтерологи столкнулись с непростой пациенткой - фотомоделью с поражением кишечника. Девушка из-за работы откладывала лечение, что едва не привело к трагедии.

«Комсомолка» делится подробностями.

ПОСТКОВИДНЫЕ ДЕЛА

28-летняя девушка из Кирова некоторое время назад перебралась в Москву. Девушка работала фотомоделью и снималась в кино (ее личность не разглашают). В августе 2022-го она пережила COVID-19. После начались серьезные проблемы.

У модели болел живот, стул участился до 25 раз в сутки. Постоянное ощущение слабости тела - меньшая из бед.

Девушку госпитализировали в одну из подмосковных клиник. Врачи стабилизировали ее состояние, но настоятельно рекомендовали тщательно обследоваться. Пациентка их не послушала: нужно было возвращаться к работе.

Однако в декабре 2022-го ее состояние вновь резко ухудшилось. Тогда девушка поехала на малую родину. Ее госпитализировали в гастроэнтерологию областной больницы.

МОГЛИ УДАЛИТЬ ЧАСТЬ КИШЕЧНИКА

Состояние девушки угрожало ее жизни: при росте в 170 сантиметров она весила всего 42 кило. Лицо было землистого оттенка, показатели гемоглобина - в 2 раза ниже нормы. Плюсом высокая температура и все те же частые походы в туалет.

Стало ясно: у девушки поражен кишечник. Диагноз - язвенный колит и псевдомембранозный колит тяжелого течения.

По словам завотделением Максима Карепанова, пациентку ждал курс гормональной и местной терапии. Гастроэнтерологи избавили ее от тяжелой формы анемии. Могло дойти до удаления части кишечника, но операции удалось избежать.

Девушка пробыла в больнице больше месяца. Но результат налицо: девушка вернулась к обычной жизни. Выписали ее уже с весом в 57 килограммов.

По словам завотделением Максима Карепанова, добиться стойкой ремиссии помогли новейшие препараты. Фото: минздрав КО

Из-за непростого аутоиммунного заболевания фотомодели назначили современный генно-инженерный препарат. Он поможет поддерживать кишечник в стойкой ремиссии - только и всего.

ПОСТОЯННО НА «КОЛЕСАХ»

В Кировской областной клинической больнице говорят, что раньше пациенты с такими диагнозами были обречены на инвалидность. Но новые препараты и тщательно подобранные исследования помогают сохранить их жизнь, здоровье и трудоспособность.

Одно из приоритетных направлений работы гастроэнтерологического отделения - борьба с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). С начала года врачи помогли 400 пациентам, у 80% были именно подобные диагнозы.

Людей с ВЗК - в частности, язвенными колитами и болезнью Крона - год от года становится все больше. Причем болезни «молодеют»: им подвержены даже активные молодые люди (до 40 лет). На сегодня уже более 50 пациентов, прошедших через отделение, постоянно «сидят» на новых генно-инженерных препаратах.