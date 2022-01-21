Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 8:27

В Кирове врачи вылечили 66-летнего пациента с редкой патологией ЖКТ

После операции мужчину ничего не беспокоит
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Патологию у пациента выявили после обследования. Фото: vk.com/medkirovru

Патологию у пациента выявили после обследования. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи вылечили мужчину с редкой патологией желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказали в областном Минздраве.

Как оказалось, 66-летний житель обратился в областную клиническую больницу с жалобами на боль в животе после каждого приема пищи. Лечение у гастроэнтеролога ничем ему не помогало, а состояние только ухудшилось за последние полгода.

Обследования, которые провели в клинике, показали у пациента наличие стеноза чревного ствола. Это поражение артерии, снабжающей кровью желудок печень, селезенку, поджелудочную железу и кишечник. Мужчину собрались госпитализировать для операции, однако у него выявили коронавирус, и вмешательство пришлось отложить. Но в инфекционном стационаре состояние по основному заболеванию резко ухудшилось, и операцию все же пришлось срочно провести.

Вмешательство помогло, кровоток в артериях ЖКТ восстановили, и пациента отправили долечиваться от коронавируса. Через несколько дней его выписали, его здоровью ничего не угрожает.