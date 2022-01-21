В Кирове врачи вылечили 66-летнего пациента с редкой патологией ЖКТ

Патологию у пациента выявили после обследования. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи вылечили мужчину с редкой патологией желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказали в областном Минздраве.

Как оказалось, 66-летний житель обратился в областную клиническую больницу с жалобами на боль в животе после каждого приема пищи. Лечение у гастроэнтеролога ничем ему не помогало, а состояние только ухудшилось за последние полгода.

Обследования, которые провели в клинике, показали у пациента наличие стеноза чревного ствола. Это поражение артерии, снабжающей кровью желудок печень, селезенку, поджелудочную железу и кишечник. Мужчину собрались госпитализировать для операции, однако у него выявили коронавирус, и вмешательство пришлось отложить. Но в инфекционном стационаре состояние по основному заболеванию резко ухудшилось, и операцию все же пришлось срочно провести.

Вмешательство помогло, кровоток в артериях ЖКТ восстановили, и пациента отправили долечиваться от коронавируса. Через несколько дней его выписали, его здоровью ничего не угрожает.