Прогноз погоды для Кирова и Кировской области на 12-13 августа: жара без дождей

Все на пляж! А кто не на пляж, тот в тенечек! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лето наконец-то вернулось в наш регион. И пока погода продолжит радовать кировчан.

«Комсомолка» делится прогнозом на ближайшие выходные.

ОБЩИЙ ПРОГНОЗ

В выходные по всей Кировской области продолжит действовать субтропический антициклон. Об этом рассказали в Кировском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

- Пока что лето продолжается, - прогнозируют специалисты ЦГМС. - Погода по-прежнему будет без осадков. А в лесах Кировской области местами будет наблюдаться высокая пожарная опасность. Будьте осторожны с огнем!

СУББОТА, 12 АВГУСТА

В первый выходной день в Кирове ожидается переменная облачность. Осадков при этом синоптики не прогнозируют.

Утром ожидается до +15 градусов, днем - уже +27… +29 градусов. Ветер сначала будет слабый (1-6 метров в секунду) и переменных направлений. Днем ожидается юго-восточный ветер скоростью до 8 метров в секунду.

В районах тоже осадков не ожидается. И тоже будет переменная облачность. Утром не более +16 градусов. Днем воздух прогреется до 25 градусов, а в южных районах - и вовсе до 30 градусов выше нуля.

Ветер тоже юго-восточный, и тоже с порывами до 8 метров в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА

Ночью в Кирове чуть прохладнее, до +13 градусов. Ближе к утру - уже до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +27… +29 градусов.

Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью ветер будет слабый и с переменными направлениями. Днем - юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

В районах переменная облачность, дождей быть не должно. Ночью +11 градусов, затем - уже +16 градусов. Днем, в зависимости от района, столбик термометра покажет от +25 до +30 градусов.

Ночью и утром ветер, как и в Кирове, ожидается слабый. Днем - юго-восточный, с порывами до 8 метров в секунду.

КСТАТИ

Не знаете, чем заняться в эти жаркие выходные?

Кое-что припасли организаторы второго кировского фестиваля «На семи холмах». События ожидаются в разных точках - от драмтеатра и Театралки до ТЮЗа, филармонии и набережной Грина.

А здесь можно найти афишу кировской «Комсомолки» с концертами, фестивалями, акциями на все лето.