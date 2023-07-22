Прогноз погоды на 22 и 23 июля в Кирове и Кировской области: дождливо и не очень тепло

Зонтик или солнцезащитные очки - что будет нужнее на выходных? Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчанам обещают очередные выходные «ни рыба ни мясо». Да, не без осадков, но солнышко, по крайней мере, не все время будет скрываться за тучами.

«Комсомолка делится актуальными данными синоптиков. Спойлер: выходя из дома, не отказывайтесь от кофты или легкой куртки. Тучи могут налететь в любой момент, а с ними - дождь.

ОБЩИЙ ПРОГНОЗ

В Кировскую область поступают воздушные массы с Атлантики. Поэтому на большей части региона сохранится прохладная неустойчивая погода, - сообщают в Кировском центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В пятницу была переменная облачность, дожди, а прохлада сменялась солнечными и теплыми минутами. Так же будет и на выходных.

СУББОТА, 22 июля

В субботу в Кирове ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди.

Ночью и утром до +14 градусов, днем - уже до +22 градусов.

Ветер юго-западный, порывы скоростью до 12 метров в секунду.

В районах тоже облачно с прояснениями, возможны дожди. Днем местами ожидаются и грозы. Температура ночью и утром до +15 градусов, днем - от +19 до +24 градусов. Ветер юго-западный, с порывами до 12 метров в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ

В Кирове вновь будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди могут пройти в любое время суток.

Ночью до +13 градусов, днем - до +23 градусов. Ветер юго-западный, днем он усилится: порывы могут достигнуть скорости в 13 метров в секунду.

В районах Кировской области тоже облачно с прояснениями и небольшие дожди. Но теперь хотя бы без гроз, в отличие от субботы.

Ночью ожидается от 9 до 14 градусов тепла, днем - от 20 до 25 градусов выше ноля. Ветер тоже юго-западный и тоже сильный, с порывами до 13 метров в секунду.

КСТАТИ

Вы легки на подъем и не знаете, чем заняться на выходных?

Поверьте, практически каждый летний день в том или ином уголке Кировской области стартуют фестивали, акции, конкурсы, слеты и другие культурные события.

Подробным календарем летних фестивалей «Комсомолка» делилась в этом материале-афише.