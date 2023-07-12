Уже в пятницу, 14 июля, в Кирове ожидается солнечная погода. Фото: Евгения ГУСЕВА

На смену прохладной и пасмурной погоде в Кирове придет потепление. По данным метеорологических ресурсов, температура воздуха в дневное время составит до +25 градусов.

НЕ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ ЛИВНЕЙ

Уже в пятницу, 14 июля, в Кирове ожидается солнечная погода. Столбик термометра окажется на отметке в +21 градус днем. Ночью в городе прогнозируют до 11 градусов тепла.

Новая рабочая неделя с 17 по 21 июля также будет теплой. В дневное время воздух прогреется до +21…+23 градусов. Самым жарким днем окажется среда, 19 июля. В этот день синоптики обещают в городе +25 градусов.

Однако затем в Кирове вновь начнутся ливни, возможно усиление ветра. Дожди будут идти в с 20 по 22 июля. Кроме того, станет прохладнее - до +19 градусов. Также грозы могут пройти 24 и 25 июля.

Погода в последнюю неделю месяца ожидается комфортной. Воздух будет прогреваться до +21…+23 градусов. В городе прогнозируют переменную облачность.

РЕКОРДЫ ИЮЛЯ

В 2010 году блокирующий антициклон вызвал аномальную жару и лесные пожары. По данным сообщества «Любительская метеорология в Кирове», практически все дни июля температура воздуха в городе превышала +30 градусов.

Более того, в том же году 30 июля столбик термометра поднялся на отметку +36.6 градуса. Годовой рекорд зафиксировали в Кирове 25 июня 1921 года. Значение составило +36.9 градуса. Тогда же аномальную температуру отметили и в Вятских Полянах. Воздух там прогрелся до +40.

Напомним, что в Кирове за полдня выпало 80% месячной нормы осадков.