Сказочные игры 2023 года: расписание и список гостей кировского праздника

Сказочные игры откроются 17 июня Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

«Сказочные игры на Вятке» возвращаются!

«Комсомолка» делится информацией о событии, которого в нашем регионе не было несколько лет.

ДАТА И АФИША СКАЗОЧНЫХ ИГР

Фестиваль состоится в субботу, 17 июня 2023 года.

С 10 до 14 часов по Кирову будет курсировать сказочный автобус. Остановки будут сделаны у центра «Семья», ОДНТ, цирка, Центра развития туризма, ДК «Россия».

Торжественное открытие «Сказочных игр на Вятке» запланировано на 14.00, пройдет оно в Александровском парке Кирова. Здесь будут сказочное театрализованное шествие, показ мультфильмов, игровые программы с персонажами и мастер-класс от вятских мастериц. Персонажи также прочитают детям местные, кировские сказки.

Развлекательная программа продолжится на набережной Грина: в 17.30 начнется концерт, а в 19 часов - спектакль «Танцующие картины. Васнецов».

КТО ПРИЕДЕТ НА «СКАЗОЧНЫЕ ИГРЫ НА ВЯТКЕ»

В гости ждем сказочных героев из разных регионов России. Это Баба-Яга и Кощей Бессмертный из Старицы (Тверская область), матушка Зима (Архангельская область), Царевна-лягушка и Емеля из Ростова Великого (Ярославская область).

Из наших, вятских персонажей в празднике будут участвовать Чудо-юдо, Девица Метелица, Домовой, Кикимора, Леший и еще одна Баба-Яга.

В предыдущих играх не раз участвовали зарубежные герои Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

ИСТОРИЯ СКАЗОЧНЫХ ИГР

Фестиваль с героями сказок впервые провели в 2012 году. Девиз игр - «Давайте дружить сказками».

В разные годы событие называли по-разному. Несколько раз Киров принимал гостей из других государств - сказочные игры становились Всемирными и длились два, иногда и три дня.

В «Сказочных играх на Вятке» участвовали Курочка Ряба (Ермаково), Василиса Премудрая (Иваново), барон Мюнхгаузен (Германия), Пиноккио и Маджахокко (Италия), Джек Воробей, герои из двух десятков других регионов.

- Издревле Вятская земля славилась своим сказочным духом, - отмечают в министерстве спорта и туризма Кировской области. - В последний раз этот праздник проводили в 2017 году.

В 2019 сказочные игры меняли направленность - их сделали Олимпийскими.