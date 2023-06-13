Сказочные игры 2023 года: расписание и список гостей кировского праздника

Сказочные игры откроются 17 июня
Фото: Алена ЗАЙЦЕВА
«Сказочные игры на Вятке» возвращаются!
«Комсомолка» делится информацией о событии, которого в нашем регионе не было несколько лет.
ДАТА И АФИША СКАЗОЧНЫХ ИГР
Фестиваль состоится в субботу, 17 июня 2023 года.
С 10 до 14 часов по Кирову будет курсировать сказочный автобус. Остановки будут сделаны у центра «Семья», ОДНТ, цирка, Центра развития туризма, ДК «Россия».
Торжественное открытие «Сказочных игр на Вятке» запланировано на 14.00, пройдет оно в Александровском парке Кирова. Здесь будут сказочное театрализованное шествие, показ мультфильмов, игровые программы с персонажами и мастер-класс от вятских мастериц. Персонажи также прочитают детям местные, кировские сказки.
Развлекательная программа продолжится на набережной Грина: в 17.30 начнется концерт, а в 19 часов - спектакль «Танцующие картины. Васнецов».
КТО ПРИЕДЕТ НА «СКАЗОЧНЫЕ ИГРЫ НА ВЯТКЕ»
В гости ждем сказочных героев из разных регионов России. Это Баба-Яга и Кощей Бессмертный из Старицы (Тверская область), матушка Зима (Архангельская область), Царевна-лягушка и Емеля из Ростова Великого (Ярославская область).
Из наших, вятских персонажей в празднике будут участвовать Чудо-юдо, Девица Метелица, Домовой, Кикимора, Леший и еще одна Баба-Яга.
В предыдущих играх не раз участвовали зарубежные герои
Фото: Алена ЗАЙЦЕВА
ИСТОРИЯ СКАЗОЧНЫХ ИГР
Фестиваль с героями сказок впервые провели в 2012 году. Девиз игр - «Давайте дружить сказками».
В разные годы событие называли по-разному. Несколько раз Киров принимал гостей из других государств - сказочные игры становились Всемирными и длились два, иногда и три дня.
В «Сказочных играх на Вятке» участвовали Курочка Ряба (Ермаково), Василиса Премудрая (Иваново), барон Мюнхгаузен (Германия), Пиноккио и Маджахокко (Италия), Джек Воробей, герои из двух десятков других регионов.
- Издревле Вятская земля славилась своим сказочным духом, - отмечают в министерстве спорта и туризма Кировской области. - В последний раз этот праздник проводили в 2017 году.
В 2019 сказочные игры меняли направленность - их сделали Олимпийскими.