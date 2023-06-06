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НовостиОбщество6 июня 2023 12:44

В Кирове пройдет фестиваль «Сказочные игры на Вятке»

Местом действия станет Александровский сад
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Гостей фестиваля ждут игры, концерты, сказочное шествие. Фото: kirovreg.ru

Гостей фестиваля ждут игры, концерты, сказочное шествие. Фото: kirovreg.ru

В Кирове состоится межрегиональный фестиваль «Сказочные игры на Вятке». Об этом сообщил областной Центр развития туризма.

Мероприятие состоится 17 июня с 10.00 до 20.30. Местом действия станет Александровский сад. В программе запланированы игры, концерты, презентация сказочных гостей фестиваля, театрализованное шествие, трансляция мультфильмов на большом экране, чтение сказок и интерактивные ожившие картины Виктора Васнецова.

Как отмечает Центр развития туризма, в последний раз такой фестиваль проводился в 2017 году. Теперь, спустя пять лет, кировчане и гости города вновь смогут окунуться в атмосферу сказок.