2019-06-17T17:46:26+03:00
Общество

Глинышек, Кикимора и Шахматная королева: в Кирове прошли Олимпийские сказочные игры

Кировчане соревновались со «сказками»
Илларион СКУРАТОВ
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На мероприятиях были замечены Баба-Яга, Вятский лапоть, Кикимора и, несмотря на летний день, Снеговик. Фото: vk.com/cic43На мероприятиях были замечены Баба-Яга, Вятский лапоть, Кикимора и, несмотря на летний день, Снеговик. Фото: vk.com/cic43
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Гости со всей страны приехали 16 июня в наш город на XXX Всероссийский олимпийский день. Праздник посвящен 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в 2019 году. В честь этих событий в нашей области провели необычные мероприятия. Все желающие смогли поучаствовать в спортивных соревнованиях в роли сказочных персонажей.

Затейник Яранский Глинышек проводил конкурсы, ходил в гости к своим сказочным коллегам.

Глинышек спел зрителям спортивные частушки и гимн сказкам. Фото: vk.com/cic43

Глинышек спел зрителям спортивные частушки и гимн сказкам. Фото: vk.com/cic43

Кикимора Вятская тоже отметилась на играх.

Пакостей Кикимора не устраивала, зато подарила всем много улыбок и веселья. Да и сама неплохо повеселилась. Фото: vk.com/cic43

Пакостей Кикимора не устраивала, зато подарила всем много улыбок и веселья. Да и сама неплохо повеселилась. Фото: vk.com/cic43

Одним из главных событий праздника стал костюмированный забег.

Здесь любой желающий смог посоревноваться в скорости со сказочными персонажами. Фото: vk.com/cic43

Здесь любой желающий смог посоревноваться в скорости со сказочными персонажами. Фото: vk.com/cic43

Шахматная королева на пару с королем устраивали конкурсы для маленьких участников Олимпийских сказочных игр. Фото: vk.com/cic43

Шахматная королева на пару с королем устраивали конкурсы для маленьких участников Олимпийских сказочных игр. Фото: vk.com/cic43

Гости мероприятий смогли сразиться с любимыми героями в футбол. В товарищеском матче выиграла сказочная команда.

Участников приобщили и к другим олимпийским видам спорта: стрельбе из лука, гиревому спорту и другим, а также рассказали им о принципах олимпизма. Фото: vk.com/cic43

Участников приобщили и к другим олимпийским видам спорта: стрельбе из лука, гиревому спорту и другим, а также рассказали им о принципах олимпизма. Фото: vk.com/cic43

В качестве почетного гостя мероприятие посетила призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по легкой атлетике Олеся Зыкина.

Кроме того, для посетителей организовали стенд с фотографиями известных олимпийцев из Кировской области. Фото: vk.com/cic43

Кроме того, для посетителей организовали стенд с фотографиями известных олимпийцев из Кировской области. Фото: vk.com/cic43

Кстати, по информации Центра развития туризма Кировской области, за день на празднике побывали порядка десяти тысяч человек.

На торжественном закрытии мероприятия состоялось награждение победителей. А в завершение праздника для зрителей устроили файер-шоу и театрализованное представление «Олимпийский огонь». vk.com/cic43

На торжественном закрытии мероприятия состоялось награждение победителей. А в завершение праздника для зрителей устроили файер-шоу и театрализованное представление «Олимпийский огонь». vk.com/cic43

ИСТОЧНИК KP.RU

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