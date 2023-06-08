Росгвардеец рассказал, как спас инвалида из горящего дома в Кировской области

Глава семейства от всей души благодарен Дмитрию Козлову за спасение своего сына. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кировской области сотрудник вневедомственной охраны спас из горящего дома подростка-инвалида. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

СПАС ЛЮДЕЙ И ПОМОГ ПОТУШИТЬ ПОЖАР

Несчастный случай произошел 6 июня 2023 года в Малмыже. Как выяснилось позднее, пожар начался в бане, но после пламя перекинулось на стену и крышу жилого деревянного дома. Внутри в тот момент находились женщина и 16-летний мальчик-инвалид…

На счастье хозяев дома, пожар заметил начальник Малмыжского отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор полиции Дмитрий Козлов. Находясь на службе, он увидел дым и поспешил на место происшествия. Навстречу выбежал глава семейства и описал ситуацию. Росгвардеец немедленно вызвал пожарных, но до их приезда оставалось спасти еще двух человек.

Пламя перекинулось на дом с бани. Фото: 43.rosguard.gov.ru

Дмитрий вывел женщину из начинающего гореть и сильно задымленного дома, а после вернулся за мальчиком. Подростка он нашел в одной из комнат. По рассказу росгвардейца, ребенок был напуган, находился в шоке. От страха он забился в угол и отказывался выходить. Дмитрий взял его под руки, вывел на улицу на безопасное расстояние от дома. Но и после этого он не бросил семью - помогал спасти ценное имущество, а также локализовать и потушить пожар.

- От лица всей семьи благодарю Дмитрия за спасение нашего 16-летнего сына, - говорит хозяин дома Семен Родыгин. - Если бы не его решительные действия, ущерб от пожара был бы гораздо больше. Мы могли полностью потерять свое жилье, огонь мог перекинуться на другие дома.

Сейчас в областном управлении Росгвардии решается вопрос о поощрении Дмитрия Козлова.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В конце 2021 года в Кировской области сотрудники УФСИН спасли парализованного инвалида от гибели в пожаре. Работники пожарной части ИК-27 проникли в горящую квартиру через балкон, пробрались сквозь клубы черного дыма до комнаты и, ориентируясь на чужой голос, буквально вынесли мужчину на руках. По признанию спасенного, во время пожара он уже прощался с жизнью, но помощь подоспела вовремя.

А в 2020 году кировский судебный пристав спас из пожара многодетную семью. Пожар вспыхнул ночью, когда все спали, но сосед заметил огонь и кинулся на помощь. Ему удалось через окно вызволить из огня троих детей и хозяйку дома. За смелый поступок сотрудника УФССП представили к награде.