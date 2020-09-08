В Кировской области младший лейтенант спас из пожара многодетную семью

Пожар произошел в частном доме №10 по улице Юности в поселке Афанасьево. Фото: Фото: afanasyevo.ucoz.ru

Судебный пристав спас из горящего дома многодетную семью. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе УФСПП по Кировской области.

Пожар произошел в частном доме №10 по улице Юности в поселке Афанасьево. В момент возгорания все члены семьи спали. Однако огонь заметил сосед, которым и оказался судебный пристав Сергей Быданцев. Младший лейтенант первым бросился в горящий дом. Сергею удалось через окно вызволить из огня троих детей и хозяйку дома. Очевидцы рассказали, что пламя моментально распространилось по дому. К сожалению, 33-летнего главу семейства не удалось спасти.

- За отвагу и спасение людей на пожаре сотрудника Управления Сергея Быданцева представят к награде, - сообщили в пресс-службе ведовства.

Сергея Быданцева представят к награде. Фото: r43.fssp.gov.ru

Портал «Планета Афанасьево» сообщает, что 3 сентября по факту пожара прошло заседание комиссии. Глава района Дмитрий Буторин распорядился помочь погорельцам. Администрация района предоставит семье временное жилое помещение, а также окажет материальную помощь. Кроме того, пострадавшим выделят лес для строительства дома.