В Кировской области в двух пожарах погибли три человека

Огонь вспыхнул в строительном вагончике на улице Потребкооперации. Фото: vk.com/suskko

В Кирове двое мужчин погибли в пожаре. Трагедия произошла 3 сентября. Огонь вспыхнул в строительном вагончике на улице Потребкооперации. Предположительно, мужчины занимались на объекте лесозаготовкой.

В пресс-службе СК РФ по Кировской области сообщили, что погибшими оказались 45 и 34-летний мужчина.

Сейчас по факту происшествия сотрудники СК проводят проверку. Следователи назначили экспертизы, которые помогут установить причину пожара. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Еще один несчастный случай произошел в Афанасьево. В доме №10 по улице Юности вспыхнул сильный пожар, в результате которого погиб 33-летний хозяин дома. Портал «Планета Афанасьево» сообщает, что трагедия случилась в многодетной семье. Сейчас супруга погибшего осталась одна с тремя детьми.

В доме №10 по улице Юности вспыхнул сильный пожар. Фото: afanasyevo.ucoz.ru

- Сгорело все: вещи, документы. Ничего не осталось. Просим помочь многодетной семье, кто чем может. Вещи можно принести по адресу: п. Афанасьево, ул. Юности, 12, - сообщил портал «Планета Афанасьево».

Следственными органами по факту пожара в Афанасьево проводится проверка.