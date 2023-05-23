Советы риелтора: как составить «продающее» объявление о недвижимости в Кирове

Источник: Домклик

Почему одни квартиры продаются за считанные дни, а другие «висят» месяцами? Причем без внимания покупателей может оставаться весьма неплохое жилье практически в центре Кирова.

Оказывается, даже в таком простом (на первый взгляд) деле, как составление и публикация объявления о продаже квартиры, есть множество нюансов. Разберемся в них вместе с риелтором и экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

ТОЧНОСТЬ — ВЕЖЛИВОСТЬ ПРОДАВЦОВ

Квартира — не буханка хлеба. Никогда не предскажешь, какая мелочь отпугнет или, напротив, привлечет потенциального покупателя. А вот недостоверность данных или утаивание каких-то важных деталей — стопроцентно не помогут продаже.

- Важны любые технические подробности, - считает агент по продаже недвижимости Мария Коробкова. - Не бойтесь отпугнуть покупателя словами «малосемейка», «перепланировка» или «студия». Интересующиеся вашим предложением все равно найдутся, а еще не будет такого, что человек приехал «живьем» смотреть квартиру и вдруг узнал какие-то детали, которые для него категорически неприемлемы.

Перед составлением объявления эксперты Домклик советуют обложиться всей квартирной документацией, которая у вас есть. Это поможет подготовить максимально информативное описание. Вам точно пригодятся такие сведения:

- материал постройки (кирпич, панели, монолит) и тип дома (свечка, хрущевка, бывшая коммуналка);

- высотность дома и конкретный этаж с вашей квартирой;

- количество комнат, их площадь и метраж других помещений, например, кладовки;

- состояние жилья, «свежесть» ремонта;

- близость остановки, магазина, детского сада, школы;

- при наличии — упомяните машиноместо, овощную яму и другие вспомогательные помещения. Кстати, окна у вас выходят на солнечную сторону или, быть может, на реку? Напишите и об этом;

- оставляете полный набор хорошей бытовой техники и мебели? Не забудьте отметить это в тексте;

- если есть реальные отличия от большинства других предложений — укажите и их. Это могут быть, к примеру, полы с подогревом или тонировочные пленки на оконных стеклах.

Еще одна ключевая деталь — грамотность. «Ламминнат», «вообщем» и другие корявые словечки вызовут у покупателей хохот и раздражение, а не желание купить. Если вы не уверены в своих знаниях, попросите у кого-нибудь помощи в проверке текста.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НЕ ПРИВИРАЙТЕ!

Обратите внимание на частые ошибки в объявлениях, которых лучше избегать:

- Не пренебрегайте качеством иллюстраций! Камере телефона трудно сравниться с профессиональным объективом. А опытный фотограф к тому же сам выстроит освещение, уберет из кадра лишнее, да и горизонт не завалит. Но важно соблюсти баланс: фотошоп, например, будет смотреться глупо;

- Не будьте как все! «Уютная квартира» и «тихие соседи» встречаются в объявлениях через раз и уже не вызывают доверия. Хотите красочно описать жилье — придумайте что-то свое, главное, чтобы фразы были понятными и привлекающими внимание;

- Не привирайте! «Минута ходьбы до остановки» должна быть именно минутой ходьбы! Если покупатель придет на встречу, полчаса пробираясь к вам дворами и козьими тропами, впечатление уже точно будет испорчено.

- Не перестарайтесь! Обилие восклицательных знаков, сокращений И КАПСА очень раздражают;

- Не опускайте детали, которые кажутся вам малозначительными, но важны для покупателей. Особенно юридические и имущественные. Вереница собственников, ипотека, прописанные люди, залог, альтернативная продажа — обо всех подобных нюансах лучше писать сразу.

Кстати, об ипотеке. Если вы не успели выплатить жилищный заем, прежде чем появилась необходимость продать квартиру, в этом нет ничего критичного. У банков на такой случай давно разработаны простые и надежные схемы, учитывающие даже то, что вашу «двушку» тоже могут купить в кредит. Подробную инструкцию о том, как продать квартиру с ипотекой Сбера, можно прочитать в журнале Домклик.

И, конечно, описывая квартиру и дом в объявлении, не забудьте коротко рассказать о районе. Парки и скверы, инфраструктура, качество тротуаров, дорог и дворов некоторых покупателей интересуют не меньше, чем состояние самого жилья.

Источник: Домклик

ПРО ДЕНЬГИ

Важный момент подготовки — выбор площадки. Напомним, размещение объявлений на большинстве популярных платформ сегодня платное. Например, на Домклик «тариф» для Кирова — 99 рублей за месяц. И в этом нет ничего страшного, скорее, наоборот. Во-первых, сумма почти символическая. Во-вторых, даже она стимулирует продавцов своевременно снимать «отслужившие» свое объявления и предотвращает публикацию фейковых объектов. Это, как ни странно, привлекает еще больше покупателей: люди видят, что база объявлений на сервисе — актуальная и достоверная, и охотнее приходят сюда присматривать варианты для новоселья. А это в ваших интересах.

Кроме того, монетизация дает возможность купить дополнительный пакет продвижения объявления — и ускорить продажу недвижимости.

Источник: Домклик

Раз уж заговорили о деньгах, сразу разберемся со стоимостью квартиры — как ее указывать в объявлении.

- Рекомендую взвешенно подходить к установлению цены, - говорит Мария Коробкова. - Слишком дорогие варианты люди пролистывают, порой даже не читая. А слишком низкая цена — повод для подозрений в обмане о состоянии квартиры или даже в мошенничестве. И кстати, лучше заканчивать свои ценовые предложения на девятку или четверку. Квартиру за 3,1 миллиона рублей человек, выставивший «потолок» в 3 миллиона, уже не увидит. 2,9 в таком случае безопаснее. Аналогично с «потолком», например, в 1,5 миллиона рублей: 1,4 безопаснее, чем 1,6.

Даже если вам очень хочется получить за свою квартиру в два раза больше, чем удалось соседу, помните, что завышать стоимость — себе дороже. Проанализировать адекватность цены сегодня — не проблема, на том же Домклик, например, для этого есть сразу несколько онлайн-сервисов, в том числе сравнения объявлений.

Кроме того, львиную долю недвижимости в России сегодня покупают в ипотеку. А непременная составляющая этого процесса — оценка недвижимости. Объективную стоимость вашего имущества тут никак не скроешь.

Фото: Олег ЗОЛОТО

И, наконец, не стоит забывать, что на стороне новостроек — льготные ипотечные программы. «Вторичку» можно купить только по базовым, где ставки ощутимо выше (в Сбере, например, от 10,9%). Поэтому продавцам «бывалых» квартир часто приходится соглашаться на торг. Впрочем, есть и хорошая новость для собственников: по данным аналитиков Домклик, размер скидок на вторичное жилье начал снижаться: в среднем по России он сейчас составляет 1% от указанной в объявлении стоимости жилья. Но стоит ли упоминать о том, что вы готовы хотя бы к минимальным скидкам в описании квартиры?

- Советую при составлении объявления быть аккуратными со словами «торг» и «срочно», - отмечает Мария Коробкова. - Покупатель может счесть это за сигнал о низком качестве жилья, проблемах с документами или вашей заведомой готовности значительно снижать ценник.

Подытожим. «Нехороших» квартир нет, есть «кривые» объявления. Если на ваше предложение никто не реагирует — возможно, вопрос исключительно в вас и в вашем тексте. Еще больше советов для тех, кто продает квартиру, можно найти в этом подробнейшем гайде.

Читайте также:

Загородная недвижимость в Кирове-2023: что будет с ценами на дома и дачи

Реально ли купить в Кирове дешевую квартиру

Ипотека или аренда: что выгоднее в вашем городе

Досрочное погашение: надо ли стремиться побыстрее закрыть ипотеку и когда это действительно выгодно

Реклама. ПАО Сбербанк. LjN8KWHC9