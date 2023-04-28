Загородная недвижимость в Кирове-2023: что будет с ценами на дома и дачи

Источник: Домклик

Спрос кировчан на загородную недвижимость остается стабильно высоким. И так уже два года. Люди ищут и большие коттеджи, и маленькие домики, и даже просто садовые участки со скромными строениями-летниками. У каждой мечты — своя цена. К каким расходам желающим купить жилье в пригороде стоит готовиться в этом сезоне? «КП» - Киров» опросила экспертов рынка недвижимости.

РЫНОК НЕ ПЕРЕНАСЫЩЕН

Интерес к загородной недвижимости подстегнула пандемия. Многие горожане тогда поняли, что «самоизолироваться» в частном доме гораздо приятнее, чем в многоэтажке. К тому же медикам начали платить солидные «ковидные» суммы. И эти деньги тоже зачастую вкладывались в недвижимость.

- Сразу несколько небольших поселков разрослись именно за счет строительства домов медработниками, - считает риелтор Сергей Гребнев. - К примеру, территории вдоль трассы на аэропорт «Победилово» и земли между Старым мостом и Коминтерном.

Даже сезонного (осень – зима) снижения интереса к пригородам у покупателей нет. Казалось бы, и строить в регионе должны под стать высокому спросу, да еще и с запасом. Однако эксперт подчеркивает: не стоит думать, что вятский рынок загородной недвижимости перенасыщен. Да, статистика свидетельствует, что несколько лет кряду в Кировской области регистрируется большое количество новых загородных домов. Но не все так однозначно.

- Настоящая причина такого роста регистрируемых площадей — президентская программа догазификации, - отмечает Сергей. - Кировчане регистрируют дома, построенные и 5, и 10 лет назад. Так что если вы готовитесь к поиску частного дома или дачи, не думайте, что увидите огромное множество открытых предложений.

Источник: Домклик

ВЫБИРАЕМ ДАЧУ

Начнём с летников, дач и садовых участков. Присматривать варианты отправляемся на сервис недвижимости Домклик от Сбера. Во-первых, здесь большая база объявлений. Во-вторых, данные всегда свежие: продавцы оплачивают каждый месяц размещения своих предложений. Сумма чисто символическая (99 рублей), но снять объявление о проданной даче уже не забудешь. Цены, соответственно, тоже актуальные, а не позавчерашние. Плюс удобные фильтры показа объявлений: можно выбрать те, по которым дадут скидку на ипотеку. Или, к примеру, только те, где на участке есть гараж.

Итак, смотрим дачи. Предложения начинаются от 195 тысяч рублей. За эти деньги предлагают 6 соток земли и домик в 20 квадратов.

- Неплохое предложение, - оценивает вариант риелтор. - Да, сам дом плохонький, но пара минут ходьбы от ж/д станции до участка — большущий плюс. Далеко не все садоводческие товарищества и поселки дачников располагаются поблизости от крупных дорог. Еще продавца можно похвалить за иллюстрации. Тут 15 снимков: домик, хозпостройки, теплицы, сам участок. Сразу видишь, что покупаешь.

Объявлений именно о дачах на Домклик нашли более сотни. Из самых разных пригородов Кирова — Лянгасова, Коминтерна, Вахрина, Радужного, Крутихи и т. д.

Сразу несколько вариантов — в пределах полумиллиона рублей. Средние цифры — до 1,5 миллиона. Редкие предложения подороже заслуживают отдельного внимания: тут и участки побольше, и домики посолиднее, да еще и на берегу Вятки.

Кстати, как городскому жителю понять, что в объявлении речь идет скорее о варианте летника, а не о доме для постоянного проживания? Ведь от этого зависит не только комфорт, но и возможность прописки и даже условия ипотеки. Маленькая инструкция от экспертов сервиса Домклик:

- многие продавцы честно приписывают к заголовку объявления слово «Садовый». Это в 99% случаев именно маленький летний домик на участке;

- по жилому метражу. 25, 19, 15 квадратов — это именно маленькие одноэтажные дома: тесная спальня, прихожая с кухней и, например, кладовка. И это тоже по-своему уютно;

- по туалету на улице. Не на 100% надежный ориентир, но зачастую работает и он. Кстати, туалет в доме или вне дома — отдельная кнопка фильтра в поиске Домклик.

Еще две подсказки — цена и материал: чем ниже цена и больше дерева (а не кирпича и других основательных материалов) — тем больше вероятность, что это именно садовый дом.

Киров, СДТ Страховщик. Источник: Домклик

ЧТО ПО КОТТЕДЖАМ?

Частных домов «не для грядок», а для жизни, тоже продают достаточно. Это, как правило, уже более дорогие, подчас даже фешенебельные объекты. Цены в разы выше, но и сами здания совсем другие: 2, а то и 3 этажа, кирпич либо каркас вместо дерева, балкончики, терраски, пруды и веранды.

Посмотреть такие варианты на Домклик просто: выбираем поиск по домам и дачам, сортируем кнопкой «Сначала дорогие». И — вот они:

- за 25 миллионов есть дома на Харьковской (Чистые пруды) и Рудницкого (Чижи). Второй — поменьше, «всего-то» 350 квадратов;

- за 20 миллионов — дома на Рудницкого и Красноармейской. Тоже с солидным метражом;

- за 15 миллионов — на Водопроводной (у Трифонова монастыря) и Российской (Коминтерн). Площади и отделка уже поскромнее;

- за 9 миллионов — на Борисовском проезде (почти в Ганине) и в Макарье. Это все еще большие участки и соответствующие им коттеджи. Только уже с ценником «всего» по 30 – 50 тысяч рублей за квадрат;

- по 4 миллиона просят за черновой коттедж на Панфиловской (через дорогу от Чистых прудов) и благоустроенный двухэтажный дом на Оричевской (Филейка).

Киров. ул. Водопроводная. Источник: Домклик

Обратили внимание, что большинство вариантов — это, так сказать, «точечная» загородная застройка, а не предложения в коттеджных поселках.

- В Кирове, как и во всем регионе, практически не найти стилистически «стройных» поселков и жилых комплексов из частных домов, - подтверждает наши наблюдения Сергей Гребнев. - У нас не так много современных деревень и коттеджных поселков, где все здания оформлены в одной стилистике. Это скорее история для столичных регионов. Но если просто нужен хороший, красивый дом для отдыха или даже постоянного проживания, то такие варианты всегда найдутся и в Кирове.

Один из главных вопросов — транспортная доступность такого жилья. Семье без машины (а лучше двух) таунхаус или коттедж в 10 километрах от города вряд ли будет удобен.

- Магазин и аптека в таких поселках либо на подъездах зачастую есть, - поясняет риелтор. - А вот садик, школа, поликлиника, скорее всего, будут не слишком близко от нового дома. Вопросы с питьевой водой в таких поселках тоже решаются по-разному. Обязательно учитывайте это при выборе загородного жилья.

КСТАТИ

Дачу, дом, земельный участок — тоже можно взять в ипотеку. Конкретные условия и ставки зависят, в том числе, и от вида недвижимости. Например, дом от застройщика можно приобрести по льготным программам «Господдержки» или «Семейной ипотеки»: ставки в Сбере — от 7,7% и 5,7% соответственно.

Жилой дом у физического лица можно купить по тем же программам, что и квартиру на вторичном рынке, со ставкой от 10,9%. А вот при покупке садового дома (классической дачи) ставка будет чуть выше: от 11,2%.

Изучить все варианты загородной ипотеки, выбрать и оформить подходящую — можно на сервисе Домклик.

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