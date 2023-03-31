Реально ли купить в Кирове дешевую квартиру

Источник: Домклик

Испортит ли нас квартирный вопрос? Если верить статистике, цены на недвижимость скачут во всем Приволжском федеральном округе. Да, мы — не Татарстан, где даже квадратный метр на вторичном рынке трудно найти дешевле, чем за 100 тысяч рублей. Но и не Марий Эл, где цена квадрата в новостройке почти вдвое ниже казанской.

За год жилье в Кировской области подорожало сразу на четверть! «Вторичка» — до 68 тысяч рублей, новостройки — до 80 тысяч за квадрат. Но везде ли так дорого-богато? Возможно, все-таки есть какие-то «крючки», которыми можно зацепиться за более финансово приятные варианты? Попробуем разобраться, обратившись к сайтам по поиску жилья.

Отправляемся на сервис недвижимости Домклик от Сбера. Почему именно сюда? Причин несколько, в первую очередь — свежая база квартир. Продавцы оплачивают каждый месяц размещение информации (тариф в Кирове — 99 рублей), поэтому можно не сомневаться, что объявления не устарели и все еще актуальны. Во-вторых, здесь же удобно сравнить стоимость выбранного жилья с квартирами по соседству — убедиться, что цена не завышена (что было бы неприятно), но и не занижена (что было бы подозрительно). Наконец, Домклик покажет, сколько квартир продают в конкретной многоэтажке: если несколько владельцев разом «сливают» помещения, лучше сразу проходить мимо и присматривать новые варианты. Ну и, конечно, здесь можно не просто выбрать льготные и обычные ипотечные программы, но и получить скидку на ставку от Сбера. Итак, на поиски!

Фото: Shutterstock

ПУГАТЬСЯ НЕ СТОИТ

На самом деле, дешевая недвижимость в Кирове есть. По крайней мере, в сравнении с мегаполисами — Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и другими.

Сообразить варианты «попроще» можно в пределах 600 тысяч рублей. Заходим на Домклик, выбираем в фильтрах «Киров» и «увеличение цены» (то есть показ самых недорогих предложений первыми). Плюсом кликаем на иконку «квартира во вторичке».

Вуаля: студия за 450 тысяч рублей, 2-комнатная квартира на Проезжей за ту же цену, еще одна студия на Ломоносова, правда, уже за 550 тысяч. Да, с оговорками: одна — 16 квадратов, две другие — в стареньких двухэтажках.

Если в наличии 700 тысяч рублей, к этому списку добавляются комната в блоке общежития (зато в самом центре), студия в Нововятске (зато дом построен всего 10 лет назад) и однушка у Трамплина.

Источник: Домклик

Что удобно, все перечисленные варианты сфотографированы со множества ракурсов: вот комната, вот санузел, кухня, балкончик, чертеж с планировкой помещений. Можно сразу оценить свою готовность приобрести столь бюджетную недвижимость.

- Стоит обращать внимание на такие варианты, - отмечает агент по продаже недвижимости Мария Коробкова. - Но одно из предложений лучше отмести сразу: по объявлению видно, что у риелтора практически нет активности в сервисе. В другом сразу бросается в глаза замазанная печка в углу комнаты. Да, риелтор приписывает что-то про «квартиру в отличном месте для отдыха от городского шума», но это явно достаточно старое здание. Следующая приписка — «дружелюбные соседи» — тоже хорошо, но хотелось бы конкретики.

Эксперт говорит о ключевых для выбора конкретной квартиры пунктах: фотографии жилья должны быть, а вопросов к риелтору, напротив, быть не должно. Хотя бы при первом знакомстве с карточкой объекта. Также стоит изучить «резюме» агента, выставившего объявление, и историю цены.

- Опыт на Домклик менее года — не лучший показатель, - утверждает Мария Коробкова. - Одно-единственное опубликованное объявление — тоже мимо. По-разному можно отнестись к изменениям цены: если она снизилась резко или упала в десятый раз, это подозрительно. Если же было всего несколько изменений за, допустим, год — возможно, это просто попытка сделать предложение более привлекательным, чего пугаться не стоит. И — да, хорошо, если у риелтора есть хотя бы пара отзывов от клиентов.

Фото: Shutterstock

ВПОЛНЕ СИМПАТИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пойдем обратным путем. Меняем фильтры: поинтересуемся жильем в новостройках, кликнем на уменьшение цены (то есть показ самых недешевых вариантов первыми). А заодно установим «потолок» в 5 миллионов рублей: за эту сумму худо-бедно предложения можно найти и в более крупных городах.

- Можно добавить еще один фильтр — «сдан», - подчеркивает риелтор. - Сейчас не самая простая ситуация на рынке. Квартира в доме, который достроят лишь к концу 2025 года, — это, безусловно, вложение в будущее. Но хотелось бы наверняка знать, что в микрорайоне, где возводят дом, уже к моменту вашего заезда будет готова вся инфраструктура.

Предложения в пределах 5 миллионов рублей — вполне симпатичные: в основном — жилые комплексы от крупных застройщиков. Как правило, даже не на окраинах. И чаще всего — 2-3-комнатные квартиры.

- Один вариант выбивается из общего ряда, - обращает внимание эксперт. - Это 1-комнатная квартира в маленьком переулке внутри спального района, сравнительно недалеко от промышленных зон. Причем за те же деньги, за которые можно найти просторные 3-комнатные квартиры. К тому же, фотографий самих помещений нет, только общие кадры дома и двора. Вы же помните, что нас всегда интересуют снимки, сделанные в самой квартире?

Вывод: в целом на нормальные квартиры в городе установлены нормальные цены. Варианты до миллиона рублей — это в любом случае «деревяшки», малосемейки, комнаты в общежитиях и (преимущественно) окраины. Но к счастью, для покупки приличной 1-2-комнатной квартиры в черте города не обязательно искать 10 миллионов рублей.

Ну и не забываем, что для ценителей новостроек и разумного подхода к бюджету действует сразу несколько льготных ипотечных программ. Например, «Семейная ипотека» (ставка в Сбере — от 5,7%), «Господдержка» (от 7,7%) и так далее. Изучить все варианты и выбрать подходящий именно вам можно здесь.

Фото: Shutterstock

НА ЧТО ЕЩЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Закрепим. При поиске жилья в базе объявлений, даже самой крупной и удобной, важно и самому уметь анализировать объявления. Первое, на что смотрим, — приложенные фотографии (внутри квартиры, и как можно больше!) и данные о риелторе (хотя бы несколько совершенных сделок и оценки за них).

Есть и другие детали — возможно, менее важные, но на которые тоже стоит обратить внимание:

- кричащие объявления. «Внимание!», «Срочно!», «Самая низкая цена в городе!» и тому подобные фразы — зачастую лишь способ привлечь внимание покупателя. На деле же это могут как раз оказаться голые стены или старый захламленный блок в коммуналке;

- видео с пояснениями. Авторы прикрепляют в конце некоторых объявлений ролики, в которых обещают «рассказать все подробно». Но если квартира хорошая и продавец надежный, то все эти детали можно описать в самом объявлении. Тогда видео станет просто дополнительной иллюстрацией для тех, кому удобнее воспринимать информацию именно в таком формате, а не источником «секретных сведений»;

- нехватка отделки и самых необходимых предметов, например, сантехники. «Провести газ не составит труда» — фраза, которая должна вас насторожить. Если это действительно нетрудно, этим мог заняться сам продавец;

- больше слов — меньше дела. «Идеально подойдет под материнский капитал», «В квартире потрясающая атмосфера», «Эксклюзивное предложение» — фразы, заменяющие действительно важные подробности. Лучше обратить внимание на информативные объявления без лишних эмоций: метраж, количество комнат, собственность, район, наличие рядом остановок, школ и поликлиник.

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