Афиша мероприятий на 20 и 21 мая 2023 в Кирове: акция «Ночь музеев», световое шоу, ярмарка ремесел и праздник «Вятской свистопляски»

В выходные кировчане вновь смогут прогуляться по пешеходной Спасской Фото: Анна МАМАЕВА

В Кирове 20 и 21 мая пройдут многочисленные мероприятия. Среди них легкоатлетический забег, акция «Ночь музеев» и самобытный праздник «Вятской свистопляски». Рассказываем, где провести весенние выходные всей семьей.

СУББОТА, 20 МАЯ

Акция «Ночь музеев - 2023» (6+)

Киров традиционно принимает участии в акции «Ночь музеев - 2023». Горожане смогут бесплатно посетить экспозиции и поучаствовать в мастер-классах. Так, в Детском космическом центре посетителям предложат примерить костюм космонавта и посетить купольную программу в планетарии. В Вятском палеонтологическом музее можно будет порисовать цветным песком. Полную афишу мероприятий можно найти здесь.

«Энергоночь-2023» (0+)

Музее истории энергетики и электрификации организует событие под названием «Энергоночь-2023» с 15.00 до 19.00. Для кировчан подготовили световое шоу, «энергетические» аттракционы с Тесла-шоу, игру «Экоревизорро», мастер-классы, конкурсы и другое. Кроме того, в фондах учреждения насчитывается более 900 экспонатов.

«Вятская свистопляска» (0+)

В парке «Аполло» с 14.00 до 21.00 пройдет «Вятская свистопляска». Самобытные народные гулянья решил возобновить Музей истории Хлынова. Всем пришедшим предложат поучаствовать в мастер-классах по лепке и росписи дымковской игрушки, увидеть театральные постановки, а также познакомиться с историей праздника.

«Созвездие ремесел»

На Театральной площади с 09.00 до 13.00 пройдет ярмарка «Созвездие ремесел». Покупатели смогут приобрести товары для сада и дачи, хозяйственные сумки, рассаду и многое другое. Кроме того, запланированы мастер-классы по изготовлению броши из фетра, сборке реечной скамейки, плетению кукарского кружева, созданию кондитерских изделий.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ

Пешеходная Спасская

Улица Спасская вновь станет пешеходной. Горожане во время прогулки смогут приобрести сувенирную продукцию и другие товары, сделанные местными умельцами. Кроме того, кировчане смогут посетить летние кафе. Для жителей также планируют организовать различные активности.

Постановки в театрах

Зрители драмтеатра смогут увидеть лирическую драму «Варшавская мелодия» (16+). «Они познакомились в Москве в декабре сорок шестого. Потом встретились в Варшаве - уже в пятьдесят шестом. И через десять лет - снова в Москве…»

«Театр на Спасской» порадует кировчан захватывающей постановкой «Большая любовь Робингуда» (12+). Как отметили на сайте театра, талантливый советский писатель, драматург и сценарист Леонид Филатов предлагает свою авторскую версию приключений Робина из Локсли.

Самых маленьких зрителей приглашают в Кировский театр кукол на спектакли «Циркурион» (0+) и «Тайна пропавшего светофора» (0+).

Новинки в кино

Кроме того, горожане смогут оценить новинки в кино. В выходные кировчанам предложат посмотреть фантастический боевик «Стражи Галактики. Часть 3» (16+), триллер «Мегалодон» (16+), драму «Вызов» (12+) и другие.