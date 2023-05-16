Ночь музеев 2023 в Кирове: афиша мероприятий

Кировчан приглашают на выставки, концерты, мастер-классы, спектакли и викторины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 20 мая 2023 года Киров присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Девиз нынешней акции - «История и истории».

«КП» - Киров» делится программой мероприятий на разных площадках нашего города.

ДЕТСКИЙ КОСМОЦЕНТР - БЕСПЛАТНО

В холлах будут проводить мастер-классы: аквагрим, зодиакальные короны, ракеты из бумаги. Можно сделать фото на фоне черной дыры, примерить костюм космонавт и сыграть в квиз. «Ночь музеев» здесь продлится с 15 до 22 часов:

15.00: можно прийти в музей, увидеть все выставки и экспозиции. За отдельную плату можно посетить специальную купольную программу в планетарии;

16.00: в конференц-зале расскажут о неожиданных находках, обнаруженных при реконструкции исторического здания музея;

17.00: вечер внеземной поэзии;

18.00: концерт и лекция «Фантастические фильмы про космос и технологии».

ВЯТСКИЙ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - БЕСПЛАТНО

Зал 1:

16.00: открытие «библиотечного уголка» кировской «Пушкинки» с мастер-классом по рисованию в технике зентангл;

Зал 2 (до 21.30):

16.00: начало мастер-классов с цветным песком и росписью пряников; выступление музыкальной группы «Патикила»;

16.50: выступление студии индийского танца «Сангита»;

17.20: выступление студии танца трайбл «Аруна».

Для посещения предварительная запись обязательна! Телефон: (783-32) 25-48-44.

МУЗЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ - БЕСПЛАТНО

17.00: выступление А. Вшивцева «Время саксофона»:

18.00: музейное занятие «Снаряжение русского дружинника середины XII века в боевые доспехи»;

19.00: мини-выставка и беседа «История клинка»;

20.00: «Римский легионер» - беседа на выставке «Хранители и реконструкторы эпох».

Работает постоянная экспозиция «В памяти нашей сегодня и вечно!» о подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны, Афганской войны и событий на Северном Кавказе.

ДИОРАМА - БЕСПЛАТНО

17.00: торжественное открытие;

17.30-18.00: выступление народного ансамбля Вятского колледжа культуры «Вечерка»;

17.00-21.00: выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства;

18.00-18.30: показательный мастер-класс по кружевоплетению от Е. Русаковой;

18.00-20.00: работа арт-студии «Ярко» (роспись гипсовых фигур);

19.00-19.30: показательный мастер-класс В.В. Карпиза (резьба по дереву);

20.00-20.40: «Мастерская мыловара» - мастер-класс по мыловарению;

18.00-18.30; 20.00-20.30 и 21.00-21.30: выступление участников Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия»;

19.00-20.15: «Звериные истории» - спектакль камерного «Театра-43»;

21.00: кинолекторий «Слово о городе над Вяткой».

ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ - БЕСПЛАТНО

16.00: музыкально-театральное выступление;

16.00-20.00: демонстрация военной формы и амуниции (военно-исторический клуб «Фронт»);

16.20-19.30: мастер-классы «В гостях у Алены Ивановны» по изготовлению традиционной русской куклы;

16.30-17.40: мастер-класс по изготовлению амулета с вятской символикой (семейный театр «Жар-птица»);

16.30-17.30: «Лесной теремок» - интерактивная сказка с экоклубом «Лес» и мастер-класс;

16.45-17.30: детский спектакль «День рождения Петрушки» от Театра веселых кукол;

17.00-17.40: театрализованное выступление от воспитанников Центра патриотического воспитания им. А. Невского;

17.40-19.30: «В ночной поход» - экскурсии с фонариками;

17.30-19.50: «Гости из тропиков» - экскурсия-викторина с показом животных, насекомых, рептилий, рыб;

18.30-18.45: «Новая жизнь из прошлого» - презентация предметов с реставрации;

18.30-19.30: торжественное закрытие Всероссийского историческо-художественного пленэра «Духовная сила Вятки»;

18.00, 19.30: викторина от Центра патриотического воспитания им. А. Невского;

19.30-20.00: «Живая глина» - рассказ о первых мастерицах дымковской игрушки в Вятке и мастер-класс по изготовлению амулета из глины;

21.30: закрытие акции. Пиксельное шоу «Семьей в музей!» (творческое объединение «Ежи»).

ДОМ-УСАДЬБА Н.Н. ХОХРЯКОВА - ОТ 80 РУБЛЕЙ

15.00-15.30, 15.30-16.00: программа «Дети - детям»;

16.00-17.00: мастер-класс по росписи пряничного сувенира;

17.00-17.30: арт-пауза по дому-музею «Дом. Музей. Художник»;

18.00-18.30: программа «Музей плюс театр». Показ спектакля «Мальчики» по рассказу А.П. Чехова;

18.00-19.00: краеведческий час на выставке «Река, что нас несет».

15.00-20.00: настольные игры в беседке;

15.00-21.00: посещение постоянной экспозиции музея;

15.00-21.00: посещение временной выставки «Река, что нас несет» (Зинаида Бушкова).

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ВХМ ИМ. В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ - 150 РУБЛЕЙ

17.15-18.00: концерт студентов колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина;

18.00-18.30, 20.00-20.30: квест «Истории удивительных мест» по выставке художников-путешественников из коллекции Вятского художественного музея;

18.30-19.30: концертная программа «Песенные истории детства. отдыхаем всей семьей»;

19.00-19.30: арт-пауза по выставке «Куда уходит детство»;

20.30-21.30: концерт «Школьные годы чудесные. Поем вместе».

По тому же билету можно попасть на две выставки.

ВЯТСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМ. В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ - 150 РУБЛЕЙ

Мероприятия будут посвящены 175-летию художника Виктора Васнецова:

18.00-18.45: экскурсия «Искусство глазами юных» (по выставке художника Виктора Глухова);

19.30-20.00: арт-пауза «Виктор Васнецов в Абрамцеве»;

20.00-20.30: квест по выставке «Виктор Васнецов: точка притяжения «А».

В стоимость билета входит посещение двух временных выставок и постоянной экспозиции «Дымковская игрушка XX - начала XXI».

А ТАКЖЕ

К «Ночи музеев» присоединятся Музей истории Хлынова и «Криолло». Ниже прикрепляем афиши от самих учреждений.

Обратите внимание: не все мероприятия бесплатные! Детали уточняйте у организаторов и сотрудников конкретных площадок.

Фото: vk.com/museyhlynov