В Кирове состоится ярмарка «Созвездие ремесел»

На ярмарке представят различные товары. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове пройдет ярмарка «Созвездие ремесел». Об этом рассказали в областном правительстве.

Мероприятие состоится на Театральной площади с 09.00 до 13.00. На ярмарке представят товары народного потребления, изготовленные школьниками и студентами, местными производителями и предпринимателями. Кировчане смогут приобрести сувениры, текстильную продукцию, вещи для отдыха на природе, сада и дачи, продовольственные товары и многое другое.

Для посетителей также запланированы мастер-классы по изготовлению броши из фетра, сборке реечной скамейки, плетению кукарского кружева, созданию и украшению кондитерских изделий. Кроме того, всех пришедших ожидает концертная программа.