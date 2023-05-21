Закрыл собой пулемет, спасая роту. Как погиб Герой Советского Союза Яков Падерин

Яков Падерин родился в семье крестьян. Фото: www.warheroes.ru

Улица Якова Падерина в Кирове совсем небольшая. И вряд ли многим горожанам знакомая. Она расположена на самой окраине города, там, за улицей Дзержинского. И стоят на ней лишь несколько домов меж садовых товариществ.

В то время как сам Яков Падерин - герой, память о котором сохранилась во множестве свидетельств и материалов.

«КП» - Киров» рассказывают о судьбе Героя Советского Союза Падерина.

ЗАВЕДОВАЛ СБЕРКАССОЙ

Яков Падерин родился в 1901 году в деревне Падерино (сейчас - Верхнекамский район Кировской области). Родители - русские крестьяне.

Окончил три класса церковно-приходской школы в селе Пушья Слободского уезда, даже получил медаль «300 лет Дома Романовых» за ученические успехи. Сразу после учебы - ему тогда было всего 12 лет - работал батраком, после - секретарем в комитете бедноты.

С молодости Яков Николаевич был «красным»: воевал против белогвардейцев, активно участвовал в коллективизации и создании колхозов, вступил в ВКП(б). Окончил Кировский финансовый техникум, работал заведующим районным финансовым отделением. Работал и председателем сельсовета, и заведующим Кайской сберегательной кассой.

В архивах сохранилась краткая автобиография Якова Падерина. Фото: ГАСПИКО

В Красную Армию попал в сентябре 1941 года, стал стрелком 1186-го стрелкового полка (355-я стрелковая дивизия, 39-я армия, Калининский фронт)

Падерин не успел пройти множества боев, как другие герои наших публикаций, например, Иван Костин или Николай Рожнев. Но его подвиг в войне был совершенно особенным.

ГРАНАТЫ - В ОКОП!

Дело было 27 декабря 1941 года в Торжокском районе Тверской области.

Советские войска тогда бились за Калинин и городок Старицу. Дивизия наступала на деревню Рябиниху - сильный опорный пункт немцев со множеством блиндажей и дзотов (деревоземляных огневых точек - ред.), соединенных ходами сообщения, защищенных колючей проволокой и минными полями.

Седьмую роту, в которой и оказался Яков Падерин, направили в обход деревни. Впереди - холмик, поросший кустарником. Яков Николаевич шел впереди. Вдруг с фланга застрочил пулемет - подпустил поближе, чтобы в упор расстреливать наступавших бойцов. Командир отправил связных: одного - к минометчикам, другого - к руководству, чтобы повременить с атакой. Падерин же неожиданно выступил вперед:

- Передайте командиру, что я пошел прикончить этого гада!

С этими словами Яков подобрался к дзоту и приготовился бросать гранаты. И вдруг обстрел из окопа в паре десятков метров. Гранаты - в окоп! Боеприпасов не осталось, а дзот все еще стрелял. Тогда Падерин закрыл своим телом амбразуру, давая советским солдатам время подойти к немцам. Рота перебила их, освободила Рябиниху и еще с десяток сел и деревень.

РЕШИЛСЯ ВО ИМЯ РОДИНЫ

Страна узнала о подвиге Якова Падерина уже в январе 1942-го: сообщение передало Советское информбюро.

- О чем думал Падерин, когда израсходовал свои гранаты на гитлеровских автоматчиков, мы не знаем, - писал в «Кировскую правду» старший батальонный комиссар Целоусов. - Только одно ясно, что ни тени страха в нем не было. Он прекрасно знал, что от его действий зависит успех подразделения, ожидающего сигнала атаки. Нужно было выполнить то, зачем он сюда приполз: во что бы то ни стало уничтожить вражеский пулемет, заставить его замолчать. И Яков Николаевич решился. Во имя Родины, за счастье нашего народа, во имя победы над кровавым врагом, товарищ Падерин совершил великий акт героического самопожертвования.

В Киров незадолго до того эвакуировали драматурга Анатолия Мариенгофа. Литератор был так потрясен подвигом Падерина, что посвятил ему поэму «Земляк». Ее Мариенгоф прочитал в радиопередаче «Поэты и писатели у микрофона», выпущенной в 1942 году.

«...Заткнуть же пасть!

Но чем заткнуть?

Для этого одно есть:

Грудь.

Своя,

Вот эта,

Теплая,

Живая,

Широкая и молодая.

И русский долг сказал:

Заткнуть.

Заткнуть

И за отчизну пасть.

И вот:

Падеринская грудь

Собой закляпывает пасть...»

ПАМЯТЬ ГЕРОЯ

Падерина захоронили в братской могиле у все той же Рябинихи, а позднее - перезахоронили в другой братской могиле (село Завидово, Тверская область).

Мемориальная табличка Падерина есть и в Торжке. Фото: www.warheroes.ru

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Падерину Якову Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина посмертно.

Деревню Еруны, что неподалеку от Рябинихи, после войны переименовали в Падерино. Улицы в честь Падерина существуют в Торжке, Кирове и селе Лойно Верхнекамского района (там же есть мемориальная доска).

СПРАВКА КП

Улица Якова Падерина (Киров)

Район: Октябрьский (слобода Санниковы)

Полное имя героя: Падерин Яков Николаевич

Дата и место рождения: 9 декабря 1901 года, деревня Падерино (Вятская губерния)

Дата и место смерти: 27 декабря 1941 года, деревня Рябиниха (Тверская область)

Военная специальность: стрелок

Награды: Золотая Звезда Героя Советского Союза, орден Ленина

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Снега! Снега!

В разгаре бой, атака.

Огонь, свинец,

Метель кружит и вьет.

Из подземелья лает, как собака,

Оскаленный фашистский пулемет...

Пройдут минуты, будет бой потерян.

Опомнится, окрепнет враг. Беда!

Тогда ползет вперед боец Падерин,

Запомни это имя навсегда.

Товарищ наш ползет в халате белом,

И русская метель над ним летит, поет.

И телом он своим, своим горячим телом

Фашистский закрывает пулемет.

Виктор Гусев, «Твой народ не будет побежден!»

*По материалам ГАСПИКО, М. Огонькова, Н. Уфаркина, Е. Пилосьян, книги памяти КФМЛ