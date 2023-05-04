В День Победы на Театральной площади пройдут различные праздничные мероприятия. Фото: kirovreg.ru

Близится вторая часть майских праздников и памятная дата 9 мая. Как правило, на выходных кировчане не сидят дома, а в честь Дня Победы для них еще и подготовлена обширная программа мероприятий. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 6 по 9 мая.

Суббота, 6 мая

Первый выходной ожидается дождливым и прохладным. По данным синоптиков, в этот день столбики термометров поднимутся максимум до отметки в +11 градусов. В течение всей субботы будут лить дожди. Сильного ветра не ожидается, порывы не превысят 6 м/с. Атмосферное давление будет колебаться на отметке 740-743 мм ртутного столба.

Воскресенье, 7 мая

За окном станет еще холоднее: температура воздуха упадет до +7 градусов. С 15 часов начнется небольшой дождь. Ветер усилится: порывы могут составить до 9 м/с. Атмосферное давление медленно начнет подниматься и к ночи достигнет отметки в 746 мм ртутного столба.

Понедельник, 8 мая

Слегка распогодится: дожди прекратятся, местами выглянет солнце. Однако теплом первый день новой недели не порадует. По прогнозам синоптиков, потеплеет лишь до +10 градусов. Ожидаются порывы ветра 7-8 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и к концу дня дойдет до 753 мм ртутного столба.

Вторник, 9 мая

В День Победы никаких осадков не ожидается. Погода будет облачной, местами пасмурной, однако периодически будет выглядывать солнце. Столбики термометров покажут утром отметку в +8...+10 градусов, днем доползут до +12 градусов. К ночи вновь похолодает до +7 градусов. Сильного ветра можно не ждать, порывы составят максимум 5 м/с. Атмосферное давление остановится на отметке в 753 мм ртутного столба.

КСТАТИ

Напомним, из-за праздничной программы, посвященной Дню Победы, некоторые улицы Кирова перекроют. Полный список можно посмотреть здесь. С самой программой мероприятий можно ознакомиться по этой ссылке.