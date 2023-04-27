На театральной площади пройдет торжественный парад войск Кировского гарнизона.
Фото: Анна МАМАЕВА
9 мая 2023 года в Кирове будут праздновать 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия в этот день пройдут во всех районах областного центра. «Комсомолка» узнала, какие акции, события и концерты горожане смогут посетить в этот день.
ПАРАД ПОБЕДЫ 9 МАЯ В КИРОВЕ
Театральная площадь
10.00-11.00 - торжественное прохождение войск Кировского гарнизона
11.00-19-00 - показ лучших советских художественных фильмов о Великой Отечественной войне
14.30-17.00 - выставка автомобилей военного и послевоенного времени
16.00-20.00 - концертная программа творческих коллективов города
19.00 - общероссийская минута молчания
Парк Победы
08.00-09.00 - торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2023 В КИРОВЕ
Александровский сад
09.00-16.00 - фестиваль ведущих ресторанов и кафе города Кирова «Вкус Победы»
11.00-15.00 - концертная программа детских творческих коллективов «Правнуки Победы»
11.00 - выставка фотографий «Последние свидетели войны»
11.00-18.00 - интерактивная площадка «Поклонимся великим тем годам!»
17.00 - военный концерт «Жди меня»
18.00 - военный бал «В шесть часов вечера после войны»
Площадка у памятника «Вечный огонь»
18.00-20.00 - концерт авторской песни «Споемте, друзья!»
Парк имени Гагарина
14.00-17.00 - праздничный концерт «Великий праздник - День Победы»
Парк Победы
13.00-16.00 - концертная программа «Звени, победная весна»
ПАРАД АВТОМОБИЛЕЙ 9 МАЯ В КИРОВЕ
Площадь Маршала Конева
08.00-08.20 - митинг «Время и память», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11.00-14.00 - парад автомобилей военного и послевоенного времени. Сбор участников на площадке у памятника Маршалу Коневу, проезд участников по улицам города.
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Во всех районах города пройдут различные события: митинги и шествия, концерты, возложения цветов и другие. Они пройдут в парках, на мемориалах кладбищ, у обелисков погибшим воинам, в домах культуры и скверах. Полную программу можно посмотреть здесь.