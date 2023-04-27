На театральной площади пройдет торжественный парад войск Кировского гарнизона. Фото: Анна МАМАЕВА

9 мая 2023 года в Кирове будут праздновать 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия в этот день пройдут во всех районах областного центра. «Комсомолка» узнала, какие акции, события и концерты горожане смогут посетить в этот день.

ПАРАД ПОБЕДЫ 9 МАЯ В КИРОВЕ

Театральная площадь

10.00-11.00 - торжественное прохождение войск Кировского гарнизона

11.00-19-00 - показ лучших советских художественных фильмов о Великой Отечественной войне

14.30-17.00 - выставка автомобилей военного и послевоенного времени

16.00-20.00 - концертная программа творческих коллективов города

19.00 - общероссийская минута молчания

Парк Победы

08.00-09.00 - торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2023 В КИРОВЕ

Александровский сад

09.00-16.00 - фестиваль ведущих ресторанов и кафе города Кирова «Вкус Победы»

11.00-15.00 - концертная программа детских творческих коллективов «Правнуки Победы»

11.00 - выставка фотографий «Последние свидетели войны»

11.00-18.00 - интерактивная площадка «Поклонимся великим тем годам!»

17.00 - военный концерт «Жди меня»

18.00 - военный бал «В шесть часов вечера после войны»

Площадка у памятника «Вечный огонь»

18.00-20.00 - концерт авторской песни «Споемте, друзья!»

Парк имени Гагарина

14.00-17.00 - праздничный концерт «Великий праздник - День Победы»

Парк Победы

13.00-16.00 - концертная программа «Звени, победная весна»

ПАРАД АВТОМОБИЛЕЙ 9 МАЯ В КИРОВЕ

Площадь Маршала Конева

08.00-08.20 - митинг «Время и память», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

11.00-14.00 - парад автомобилей военного и послевоенного времени. Сбор участников на площадке у памятника Маршалу Коневу, проезд участников по улицам города.

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Во всех районах города пройдут различные события: митинги и шествия, концерты, возложения цветов и другие. Они пройдут в парках, на мемориалах кладбищ, у обелисков погибшим воинам, в домах культуры и скверах. Полную программу можно посмотреть здесь.