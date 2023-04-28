На некоторых улицах запретят стоянку и остановку транспорта, некоторые - временно перекроют совсем.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Традиционно на майских праздниках в Кирове перекрывают некоторые улицы для проведения мероприятий. 2023 год не стал исключением, и горадминистрация уже выпустила соответствующее постановление. «Комсомолка» публикует схему перекрытия дорог на майских праздниках-2023.
ГДЕ ЗАПРЕТЯТ ОСТАНОВКУ И СТОЯНКУ ТРАНСПОРТА
5 мая
06.00-19.00
- Казанская от Красноармейской до Орловской
16.00-19.00
- Ленина в Нововятске от дома №13а до дома №15
8 мая с 18.00 до 23.00 9 мая
- Карла Либкнехта на участке от Преображенской до Спасской;
- Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской;
- Московская на участке от Дерендяева до Володарского;
- Московская на участке от Казанской до Набережной Грина;
- Динамовский проезд;
- Пионерский переулок.
8 мая с 18.00 до 15.00 9 мая
- Московская на участке от Володарского до Казанской;
- Володарского на участке от Преображенской до Спасской;
- Свободы на участке от Преображенской до Спасской;
- Ленина на участке от Преображенской до Спасской;
- Казанская на участке от Пятницкой до Спасской.
8 мая с 18.00 до 12.00 9 мая
- Спасская на участке от Володарского до Карла Маркса.
9 мая
Нововятск, 06.00-13.30
- парковка перед памятником на площади Маршала Конева.
Нововятск, 00.00-23.00
- Ленина;
- Парковая на участке от Коммунистической до Рухлядьева.
Лянгасово, 00.00-10.00
- Комсомольская на участке от Ленина до дома №10 по Комсомольской;
- Ленина на участке от Комсомольской до Октябрьской;
- Октябрьская на участке от дома №40 до дома №42.
ГДЕ ПЕРЕКРОЮТ ДОРОГИ
Полностью движение транспорта (кроме организаторов) запретят на следующих участках:
5 мая
06.00-19.00
- Казанская от Красноармейской до Орловской.
16.00-19.00
- Нововятск, Ленина от дома №13а до дома №15.
9 мая
00.00-23.00
- Карла Либкнехта на участке от Преображенской до Спасской;
- Московская на участке от Дерендяева до Карла Маркса и на участке от Казанской до Набережной Грина;
- Динамовский проезд;
- Пионерский переулок.
00.00-15.00
- Московская на участке от Володарского до Казанской;
- Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской;
- Володарского на участке от Преображенской до Спасской;
- Свободы на участке от Преображенской до Спасской;
- Ленина на участке от Преображенской до Герцена;
- Казанская на участке от Пятницкой до Герцена.
00.00-12.00
- Спасская на участке от Володарского до Карла Маркса.
Нововятск, 08.00-14.00
- Ленина;
- Парковая на участке от Коммунистической до Рухлядьева.
Лянгасово, 08.00-10.00
- Комсомольская на участке от Ленина до дома №10 по Комсомольской;
- Ленина на участке от Комсомольской до Октябрьской;
- Октябрьская на участке от дома №40 до дома №42.
Село Русское, 09.40-10.30
- улица Коммуны на участке от дома №88 до дома №60.