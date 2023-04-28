На некоторых улицах запретят стоянку и остановку транспорта, некоторые - временно перекроют совсем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционно на майских праздниках в Кирове перекрывают некоторые улицы для проведения мероприятий. 2023 год не стал исключением, и горадминистрация уже выпустила соответствующее постановление. «Комсомолка» публикует схему перекрытия дорог на майских праздниках-2023.

ГДЕ ЗАПРЕТЯТ ОСТАНОВКУ И СТОЯНКУ ТРАНСПОРТА

5 мая

06.00-19.00

- Казанская от Красноармейской до Орловской

16.00-19.00

- Ленина в Нововятске от дома №13а до дома №15

8 мая с 18.00 до 23.00 9 мая

- Карла Либкнехта на участке от Преображенской до Спасской;

- Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской;

- Московская на участке от Дерендяева до Володарского;

- Московская на участке от Казанской до Набережной Грина;

- Динамовский проезд;

- Пионерский переулок.

8 мая с 18.00 до 15.00 9 мая

- Московская на участке от Володарского до Казанской;

- Володарского на участке от Преображенской до Спасской;

- Свободы на участке от Преображенской до Спасской;

- Ленина на участке от Преображенской до Спасской;

- Казанская на участке от Пятницкой до Спасской.

8 мая с 18.00 до 12.00 9 мая

- Спасская на участке от Володарского до Карла Маркса.

9 мая

Нововятск, 06.00-13.30

- парковка перед памятником на площади Маршала Конева.

Нововятск, 00.00-23.00

- Ленина;

- Парковая на участке от Коммунистической до Рухлядьева.

Лянгасово, 00.00-10.00

- Комсомольская на участке от Ленина до дома №10 по Комсомольской;

- Ленина на участке от Комсомольской до Октябрьской;

- Октябрьская на участке от дома №40 до дома №42.

ГДЕ ПЕРЕКРОЮТ ДОРОГИ

Полностью движение транспорта (кроме организаторов) запретят на следующих участках:

5 мая

06.00-19.00

- Казанская от Красноармейской до Орловской.

16.00-19.00

- Нововятск, Ленина от дома №13а до дома №15.

9 мая

00.00-23.00

- Карла Либкнехта на участке от Преображенской до Спасской;

- Московская на участке от Дерендяева до Карла Маркса и на участке от Казанской до Набережной Грина;

- Динамовский проезд;

- Пионерский переулок.

00.00-15.00

- Московская на участке от Володарского до Казанской;

- Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской;

- Володарского на участке от Преображенской до Спасской;

- Свободы на участке от Преображенской до Спасской;

- Ленина на участке от Преображенской до Герцена;

- Казанская на участке от Пятницкой до Герцена.

00.00-12.00

- Спасская на участке от Володарского до Карла Маркса.

Нововятск, 08.00-14.00

- Ленина;

- Парковая на участке от Коммунистической до Рухлядьева.

Лянгасово, 08.00-10.00

- Комсомольская на участке от Ленина до дома №10 по Комсомольской;

- Ленина на участке от Комсомольской до Октябрьской;

- Октябрьская на участке от дома №40 до дома №42.

Село Русское, 09.40-10.30

- улица Коммуны на участке от дома №88 до дома №60.