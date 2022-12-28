Пусть массовых мероприятий и салюта на Театральной площади не предвидится, новогодних гуляний никто не отменял Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самая волшебная ночь в году уже совсем близко. Многие предпочтут провести как минимум несколько часов на свежем воздухе - несмотря на то, что массовых мероприятий и салюта на Театральной площади не предвидится, новогодних гуляний никто не отменял. Поэтому лучше заранее продумать, как одеться! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на Новый год 2022-2023 в Кирове.

ЮГО-ЗАПАД ЗАСЫПЛЕТ СНЕГОМ, ЮГО-ВОСТОК ЗАМЕРЗНЕТ

Согласно прогнозу «Любительской метеорологии в Кирове», на неделе в целом ожидается погода теплее нормы. Конкретно в субботу, 31 декабря, с запада к области подойдет ложбина с теплым фронтом и снегопадами. В юго-западных районах региона ожидаются снегопады, температура воздуха днем может дойти до -7 градусов. Что касается северо-запада Кировской области, то, по прогнозам синоптиков, там, напротив, похолодает до -15 градусов.

В новогоднюю ночь 2022-2023 в регионе возможен небольшой снег - наиболее вероятно, по центральным районам. Температура воздуха ожидается от -5 до -7 градусов на юго-западе, до -20 - на юго-востоке. В Кирове ожидается от -9 до -11 градусов. Ветер - умеренный юго-восточный. Днем и вечером 1 января, предупреждают синоптики, снегопад может усилиться.

О ПОГОДЕ ПОДРОБНЕЕ

Согласно прогнозам сайта Gismeteo, 31 декабря в Кирове ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха в течение дня будет плавно понижаться от -14 до -18 градусов. Порывы ветра составят до 11 м/с. Атмосферное давление - 754-755 мм ртутного столба.

В праздничную полночь термометры покажут отметку в -19 градусов. Ветер к тому времени не стихнет. Снегопадов в областном центре все так же не ожидается.

В 9 утра 1 января на улице похолодает до -21 градуса. Такая температура сохранится в течение всего дня. Погода ожидается облачная, преимущественно пасмурная. Ветер будет все таким же сильным, а к вечеру порывы могут достигнуть 16-19 м/с. Около 18 часов ожидается небольшой снег. Атмосферное давление начнет резко падать и за день понизится с 755 до 743 мм ртутного столба.

ВАЖНО

Напоминаем, что на Новый год 2022-2023 в Кирове общественный транспорт ходить не будет, поскольку массовых мероприятий, как уже писалось выше, не планируется, как и запуска салюта. 31 декабря предусмотрено расписание выходного дня. 1 и 2 января число машин на маршрутах сократят из-за прогнозируемого предельно низкого пассажиропотока.

Ранее мы также писали о том, куда можно обратиться за экстренной помощью в случае непредвиденных ситуаций, а также о графике работы ведомств, больниц и служб. Ознакомиться со справочником можно здесь.