Как будет ходить транспорт на Новый год 2023 в Кирове

В новогоднюю ночь общественный транспорт работать не будет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Кирова рассказала, как будет работать общественный транспорт в Новый год-2023 и праздничные дни.

31 декабря предусмотрено расписание выходного дня. В новогоднюю ночь транспорт ходить не будет, поскольку никаких массовых мероприятий, в том числе запуска салюта, не предвидится. 1 и 2 января на маршрутах сократят количество машин из-за прогнозируемого предельно низкого пассажиропотока.

- Все условия работы общественного транспорта в указанные дни прописаны в муниципальном контракте с перевозчиками. С 3 по 8 января автобусы и троллейбусы выйдут на маршруты по расписанию выходного дня, с 9-го возобновится обычный режим работы, - уточнили в отделе транспорта.

Точное расписание кировчане могут узнать на сайте ЦДС.

Горожане также могут обратиться в претензионный центр Центральной диспетчерской службы по вопросам движения общественного транспорта. Специалисты будут работать следующим образом:

- 30 декабря - с 08.00 до 13.00;

- 31 декабря, 1, 2, 3, 5 7 и 8 января - выходные дни;

- 4 января - с 09.00 до 13.00;

- 6 января - с 09.00 до 13.00;

- с 9 января - работа в обычном режиме.

Получить консультацию по вопросам использования транспортных карт касательно услуг школьного питания и оплаты проезда можно следующим образом:

- в мессенджере Viber по номеру 8-922-912-99-99 – кировчане могут отправить текстовое сообщение с вложением документов. Номер не принимает аудио- и видеозвонки;

- в онлайн-чате на сайте ЦДС;

- в группе ВКонтакте «Электронный проездной г. Киров»;

- по телефону 485-999.