Как будут работать больницы, ведомства, экстренные и коммунальные службы в новогодние праздники-2023 в Кирове

Во время новогодних праздников экстренную помощь кировчанам окажут в любое время суток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние праздники уже совсем близко. К сожалению, в эти дни кировчанам нередко требуется медицинская, социальная и иная помощь. «Комсомолка» узнала, куда обратиться во время праздничных выходных по тому или иному вопросу.

БОЛЬНИЦЫ

С 31 декабря по 8 января больницы продолжат ежедневно оказывать медпомощь. Экстренные службы будут работать круглосуточно в режиме повышенной готовности.

График работы поликлиник региона:

- 31 декабря, 1, 6, 7, 8 января - с 08.00 до 14.00;

- 2, 3, 4, 5 января - с 08.00 до 20.00;

- неотложная служба: для взрослых - с 08.00 до 22.00, для детей - с 08.00 до 20.00.

График работы поликлиник межрайонных центров:

- 2, 3, 4, 5 января - с 08.00 до 18.00;

- неотложная служба - с 08.00 до 22.00;

Поликлиники других ЦРБ будут работать с 08.00 до 16.00, неотложка - с 08.00 до 20.00.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ?

При любых экстренных состояниях здоровья кировчане могут круглосуточно обратиться в Единую службу скорой медицинской помощи и санитарной авиации по телефонам 03, 103 или 112. Кроме того, будут работать узкие специалисты:

- травмы: Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии (Киров, Менделеева, 17);

- заболевания глаз: у взрослых - Кировская клиническая офтальмологическая больница (Киров, Октябрьский проспект, 10а), детям - приемный покой Кировской областной детской клинической больницы (Киров, Менделеева, 16);

- стоматологическая помощь: с 31 декабря по 8 января - в Кировском клиническом стоматологическом центре с 07.30 до 20.00. Взрослым - на Карла Либкнехта, 92; детям - на Производственной, 8.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

(8332) 45-53-70 - областной наркологический диспансер,

8 800 222 17 32 - телефон доверия Центра психиатрии и психического здоровья для лиц, находящихся в острых кризисных ситуациях,

(8332) 40-80-22 - Кировский областной хоспис по вопросам назначения и выписки обезболивающих препаратов.

Все линии будут работать круглосуточно.

С подробными графиками работы медицинских организаций можно ознакомиться на их сайтах и официальных группах в социальных сетях.

ГИБДД

Выдача водительских удостоверений и регистрация автотранспорта будет осуществляться в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области и других регистрационно-экзаменационных подразделениях.

График работы МРЭО ГИБДД (Киров, переулок Химический, 1а):

- 31 декабря, 4, 5 января - с 08.00 до 16.00;

- 1, 2, 3, 6, 7, 8 января - выходные дни.

График работы регистрационно-экзаменационных отделений можно посмотреть на официальном сайте Госавтоинспекции в районном разделе.

ПОЛИЦИЯ

Прием по вопросам выдачи справок о наличии (отсутствии) судимости, архивных справок, справок о реабилитации жертв политических репрессий и проставлению апостиля на документах, подлежащих вывозу за пределы России будут проводить 3 и 6 января с 09.00 до 13.00.

Подать заявление в выходные дни можно на сайте Госуслуг. Проконсультироваться о порядке предоставления услуг, документах и времени приема можно по телефону 8 (8332) 58-94-57.

УБОРКА СНЕГА

При возникновении вопросов по уборке снега звонить:

- на региональных дорогах можно обращаться в диспетчерскую службу «Вятавтодора»: (8332) 56-20-11, +7-912-365-43-43 и социальных сетях;

- в городе Кирове - АО «Гордормостстрой»: 8-912-827-22-34 или 47-22-34;

- на федеральных дорогах – диспетчерская служба упрдор «Прикамье»: 8(342) 244-90-81.

СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

112 - единый номер для вызова экстренных служб;

101, 01 (со стационарного телефона) - пожарная охрана;

102, 02 (со стационарного телефона) - дежурная часть полиции;

103, 03 (со стационарного телефона) - Единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации;

104, 04 (со стационарного телефона) - газовая служба;

699-500 - круглосуточная диспетчерская служба МУП «Водоканал» (по вопросам аварий на сетях холодного водоснабжения и канализации);

716-716 - дежурный Кировского филиала ПАО «Т Плюс» (по проблемам горячего водоснабжения и отопления);

32-44-00 - диспетчерская МКУ «Кировсвет» (сети наружного освещения);

255-977 - АО «Горэлектросеть» (по вопросам отключения электроэнергии);

8 (800) 100-75-30 - Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»;

8 (8332) 63-16-11 - контакт-центр АО «Куприт» (по вопросам вывоза мусора);

215-216 - МКУ «Служба похоронного дела;

Обо всех случаях возникновения нештатных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры необходимо сообщать по номеру 112 или по телефону ЕДДС (номер указан в квитанции за коммунальные услуги).