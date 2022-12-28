Как будут работать больницы, ведомства, экстренные и коммунальные службы в новогодние праздники-2023 в Кирове

Во время новогодних праздников экстренную помощь кировчанам окажут в любое время суток.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новогодние праздники уже совсем близко. К сожалению, в эти дни кировчанам нередко требуется медицинская, социальная и иная помощь. «Комсомолка» узнала, куда обратиться во время праздничных выходных по тому или иному вопросу.
БОЛЬНИЦЫ
С 31 декабря по 8 января больницы продолжат ежедневно оказывать медпомощь. Экстренные службы будут работать круглосуточно в режиме повышенной готовности.
График работы поликлиник региона:
- 31 декабря, 1, 6, 7, 8 января - с 08.00 до 14.00;
- 2, 3, 4, 5 января - с 08.00 до 20.00;
- неотложная служба: для взрослых - с 08.00 до 22.00, для детей - с 08.00 до 20.00.
График работы поликлиник межрайонных центров:
- 2, 3, 4, 5 января - с 08.00 до 18.00;
- неотложная служба - с 08.00 до 22.00;
Поликлиники других ЦРБ будут работать с 08.00 до 16.00, неотложка - с 08.00 до 20.00.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ?
При любых экстренных состояниях здоровья кировчане могут круглосуточно обратиться в Единую службу скорой медицинской помощи и санитарной авиации по телефонам 03, 103 или 112. Кроме того, будут работать узкие специалисты:
- травмы: Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии (Киров, Менделеева, 17);
- заболевания глаз: у взрослых - Кировская клиническая офтальмологическая больница (Киров, Октябрьский проспект, 10а), детям - приемный покой Кировской областной детской клинической больницы (Киров, Менделеева, 16);
- стоматологическая помощь: с 31 декабря по 8 января - в Кировском клиническом стоматологическом центре с 07.30 до 20.00. Взрослым - на Карла Либкнехта, 92; детям - на Производственной, 8.
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
(8332) 45-53-70 - областной наркологический диспансер,
8 800 222 17 32 - телефон доверия Центра психиатрии и психического здоровья для лиц, находящихся в острых кризисных ситуациях,
(8332) 40-80-22 - Кировский областной хоспис по вопросам назначения и выписки обезболивающих препаратов.
Все линии будут работать круглосуточно.
С подробными графиками работы медицинских организаций можно ознакомиться на их сайтах и официальных группах в социальных сетях.
ГИБДД
Выдача водительских удостоверений и регистрация автотранспорта будет осуществляться в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области и других регистрационно-экзаменационных подразделениях.
График работы МРЭО ГИБДД (Киров, переулок Химический, 1а):
- 31 декабря, 4, 5 января - с 08.00 до 16.00;
- 1, 2, 3, 6, 7, 8 января - выходные дни.
График работы регистрационно-экзаменационных отделений можно посмотреть на официальном сайте Госавтоинспекции в районном разделе.
ПОЛИЦИЯ
Прием по вопросам выдачи справок о наличии (отсутствии) судимости, архивных справок, справок о реабилитации жертв политических репрессий и проставлению апостиля на документах, подлежащих вывозу за пределы России будут проводить 3 и 6 января с 09.00 до 13.00.
Подать заявление в выходные дни можно на сайте Госуслуг. Проконсультироваться о порядке предоставления услуг, документах и времени приема можно по телефону 8 (8332) 58-94-57.
УБОРКА СНЕГА
При возникновении вопросов по уборке снега звонить:
- на региональных дорогах можно обращаться в диспетчерскую службу «Вятавтодора»: (8332) 56-20-11, +7-912-365-43-43 и социальных сетях;
- в городе Кирове - АО «Гордормостстрой»: 8-912-827-22-34 или 47-22-34;
- на федеральных дорогах – диспетчерская служба упрдор «Прикамье»: 8(342) 244-90-81.
СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
112 - единый номер для вызова экстренных служб;
101, 01 (со стационарного телефона) - пожарная охрана;
102, 02 (со стационарного телефона) - дежурная часть полиции;
103, 03 (со стационарного телефона) - Единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации;
104, 04 (со стационарного телефона) - газовая служба;
699-500 - круглосуточная диспетчерская служба МУП «Водоканал» (по вопросам аварий на сетях холодного водоснабжения и канализации);
716-716 - дежурный Кировского филиала ПАО «Т Плюс» (по проблемам горячего водоснабжения и отопления);
32-44-00 - диспетчерская МКУ «Кировсвет» (сети наружного освещения);
255-977 - АО «Горэлектросеть» (по вопросам отключения электроэнергии);
8 (800) 100-75-30 - Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»;
8 (8332) 63-16-11 - контакт-центр АО «Куприт» (по вопросам вывоза мусора);
215-216 - МКУ «Служба похоронного дела;
Обо всех случаях возникновения нештатных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры необходимо сообщать по номеру 112 или по телефону ЕДДС (номер указан в квитанции за коммунальные услуги).