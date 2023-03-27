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Общество27 марта 2023 9:40

До +12 градусов и дождь со снегом: прогноз погоды по Кировской области на рабочую неделю

По-прежнему не исключены ночные падения температур
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Днем все чаще видим лужи, но по ночам еще возможна гололедица

Днем все чаще видим лужи, но по ночам еще возможна гололедица

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна в Кировской области постепенно вступает в свои права: на смену снегу идут дожди, а столбик термометра уже регулярно показывает «плюсики». Однако погожих дней на новой рабочей неделе будет не так много. «КП» - Киров» делится предварительными прогнозами синоптиков.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

По данным Кировского ЦГМС, в областной столице в понедельник облачно, ожидается дождь. Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Температура - до +11 градусов.

По области прогнозируют облачную погоду. В разных районах возможны дождь и мокрый снег. Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Ожидается +7, местами до +12 градусов.

ВТОРНИК, 28 МАРТА

В Кирове ночью может пойти мокрый снег. Днем ожидается облачная погода с прояснениями и без сильных осадков. Ветер северный и северо-западный, 8-13 метров в секунду. Температура составит +4... +6 градусов.

В районах ночью будет облачно, возможны дождь и мокрый снег. Днем - облачно с прояснениями. Ветер будет северный и северо-западный, до 13 метров в секунду. Температура днем ожидается на уровне +3... +8 градусов.

СРЕДА, 29 МАРТА

Киров ждет облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируют. Ночью может похолодать до -5 градусов, днем - потеплеть до +8 градусов. На дорогах гололедица.

В районах будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -1... -6 градусов, днем до +10 градусов. Гололедица возможна ночью и утром.

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА

По данным Gismeteo, в четверг в Кирове может пойти и снег, и дождь. Ночью до -4 градусов, днем - до +5 градусов. Скорость ветра - до 10 метров в секунду.

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА

Под конец рабочей недели в Кирове ждем сильный дождь со снегом. Ночью около 1 градуса тепла, днем - до +4 градусов. Сильного ветра не прогнозируют.

КСТАТИ

В Кировской области продолжается зимняя межень. На большинстве рек начался ледостав, местами уже есть полыньи и закраины, отмечается также вода на льду и ярусный лед. Уровень рек незначительно повышается.

Погода