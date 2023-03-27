До +12 градусов и дождь со снегом: прогноз погоды по Кировской области на рабочую неделю

Днем все чаще видим лужи, но по ночам еще возможна гололедица Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна в Кировской области постепенно вступает в свои права: на смену снегу идут дожди, а столбик термометра уже регулярно показывает «плюсики». Однако погожих дней на новой рабочей неделе будет не так много. «КП» - Киров» делится предварительными прогнозами синоптиков.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

По данным Кировского ЦГМС, в областной столице в понедельник облачно, ожидается дождь. Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Температура - до +11 градусов.

По области прогнозируют облачную погоду. В разных районах возможны дождь и мокрый снег. Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Ожидается +7, местами до +12 градусов.

ВТОРНИК, 28 МАРТА

В Кирове ночью может пойти мокрый снег. Днем ожидается облачная погода с прояснениями и без сильных осадков. Ветер северный и северо-западный, 8-13 метров в секунду. Температура составит +4... +6 градусов.

В районах ночью будет облачно, возможны дождь и мокрый снег. Днем - облачно с прояснениями. Ветер будет северный и северо-западный, до 13 метров в секунду. Температура днем ожидается на уровне +3... +8 градусов.

СРЕДА, 29 МАРТА

Киров ждет облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируют. Ночью может похолодать до -5 градусов, днем - потеплеть до +8 градусов. На дорогах гололедица.

В районах будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -1... -6 градусов, днем до +10 градусов. Гололедица возможна ночью и утром.

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА

По данным Gismeteo, в четверг в Кирове может пойти и снег, и дождь. Ночью до -4 градусов, днем - до +5 градусов. Скорость ветра - до 10 метров в секунду.

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА

Под конец рабочей недели в Кирове ждем сильный дождь со снегом. Ночью около 1 градуса тепла, днем - до +4 градусов. Сильного ветра не прогнозируют.

КСТАТИ

В Кировской области продолжается зимняя межень. На большинстве рек начался ледостав, местами уже есть полыньи и закраины, отмечается также вода на льду и ярусный лед. Уровень рек незначительно повышается.