Главные новости Кирова с 10 по 16 октября: спасение семьи из горящего дома, помощь врачей при серьезных травмах, задержание педофила и рост цен

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 17 октября, за окном пасмурно, к вечеру может пойти небольшой дождь. Полный прогноз на ближайшие дни можно посмотреть здесь, на весь месяц - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы вспоминаем главные события ушедшей.

МУЖЧИНА СПАС МАЛЬЧИКА И ЕГО ОТЦА НА ПОЖАРЕ

В Верхошижемском районе спас семью из горящего дома. Об этом рассказал паблик «Мой Верхошижемский район». ЧП случилось в деревне Осиновца 12 октября в 04.12. Ринат Назипов услышал громкий треск и посмотрел в окно. Увидев горящий соседский дом, тут же поспешил на помощь. Вместе с еще одним соседом вытащили главу семейства. Его супруга с одним из детей выбралась сама. Но в доме был еще один ребенок. Ринат снова забрался в дом и несмотря на густой дым все же нашел мальчика и вынес из огня.

КИРОВСКИЕ ВРАЧИ СДЕЛАЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ

В Кировской области медицинские работники ежедневно спасают жизни и здоровье как жителей региона, так и его гостей. В начале октября врачи помогли 14-летнему подростку из Татарстана со сложной травмой колена. В середине сентября в Зуевской ЦРБ молодой хирург оказал всю необходимую помощь мужчине, которому очень серьезные травмы нанес медведь. А в областной клинической больнице грамотные действия урологов помогли спасти у пациентки единственную почку.

ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ НА 11%

С начала года стоимость товаров и услуг в Кировской области повысилась на 11%. Только за прошедший месяц они подорожали на 0,4%. Об изменениях на потребительском рынке региона рассказали в Кировстате.

Правда, некоторые товары все же подешевели. Среди них капуста, картофель, виноград и яблоки, а также горох и фасоль. А вот цены на одежду и обувь растут. Значительно выросли и тарифы на интернет и сотовую связь.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПЕДОФИЛА

Кировская полиция задержала мужчину, который вымогал фото в обнаженном виде у несовершеннолетних девочек. Подробности рассказали в УМВД по региону.

Как выяснили стражи порядка, извращенец знакомился с девочками в соцсетях и выдавал себя за их сверстницу из другого региона. Затем он выманивал у них фото в стиле ню и шантажировал тем, что опубликует их в Интернете. Взамен ему нужны были новые снимки. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, более 10 фактов зафиксировали в Кировской области.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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