В Кировской области молодой человек спас из горящего дома отца и ребенка

Происшествие случилось в деревне Осиновица Вершешижемского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области мужчина спас из огня семью. Об этом рассказал паблик «Мой Верхошижемский район».

Несчастный случай произошел в деревне Осиновица в 04.12. В одном из жилых домов вспыхнул пожар. Ринат Назипов проснулся от громкого треска и выглянул в окно. Увидев полыхающий соседский дом, молодой человек тут же кинулся на помощь.

Из окна дома уже успела выбраться мать семейства. Один из детей был рядом с ней, однако в горящем здании находился отец и второй ребенок.

Глава семейства лежал на полу. Ринат попытался вытащить его, однако в одиночку ему это не удалось. На помощь пришел один из соседей, и вместе они сумели через окно эвакуировать мужчину на улицу. Оставалось найти ребенка. Проблем добавляло то, что из-за дыма видимость была не больше метра. Но малыша все же удалось увидеть на диване в 1,5 метра от окна. Ринат дотянулся до ножки ребенка. Ухватившись за нее, молодой человек вытащил мальчика из горящего дома.

В ожидании спасателей молодой человек успел также отбуксировать машину главы семейства и до самого приезда «скорой» находился рядом с пострадавшими.

- Верхошижемский район гордится своими земляками, в особенности Ринатом Назиповым, который в критической ситуации проявил героизм и мужество! Просим областное ГУ МЧС рассмотреть вопрос о награждении участников этого события, - добавили администраторы паблика.

КСТАТИ

После происшествия семье погорельцев нужна помощь. Администрация района открыла сбор средств и вещей. Узнать подробности можно здесь.