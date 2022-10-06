В начале месяце температура воздуха будет теплее климатической нормы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области октябрь окажется на градус теплее климатической нормы. Количество осадков не превысит привычных значений. Подробнее о прогнозе на месяц рассказали метеорологи-любители.

ТЕПЛО И ДОЖДЛИВО

На смену арктическому вторжению в начале месяца в регион пришло потепление. Как уточнили в сообществе «Любительская метеорология в Кирове», явление может оказаться продолжительным.

Так, в первой декаде месяца в регионе ожидается температура на 2-3 градуса выше климатической нормы. Местами аномалия может достигнуть 4 градусов. Изменение погоды будет связано с формированием устойчивого циклона.

После 7 октября в Кировскую область с запада поступит более прохладный воздух. Дневная температура понизится до +7…+11 градусов. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Однако затем произойдет очередное потепление до +10 на севере области и до +15 на юге.

Что касается дождей, то месяц не ожидается засушливым, как это было в 2020 и 2021 годах. Количество осадков прогнозируют в пределах привычных значений.

ВЫПАДЕТ ПЕРВЫЙ СНЕГ

Во второй половине октября в области начнется постепенное похолодание со значительным количеством осадков. Так, с 17 по 21 октября в Кирове прогнозируют до +9 градусов днем и до +4…+6 градусов ночью. По информации gismeteo.ru, погода ожидается пасмурной, местами возможен небольшой дождь.

Начиная с 22 октября, в городе прогнозируют резкое понижение температуры воздуха. Днем столбик термометра будет держаться на отметке -2…-3. Ночами ожидаются заморозки до -7 градусов. Кроме того, может выпасть первый снег. Такую погоду прогнозируют до 27 октября.

В конце месяца дневная температура будет незначительно выше - около 0 градусов. Ночами обещают до -1…-2 градусов. Возможны осадки в виде снега с дождем.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 1974, 1995, 2005, 2008 и 2020 годах в Кировской области в октябре наступило бабье лето.

Самым засушливым оказался октябрь 1987 года. Тогда за месяц выпало только 4 мм осадков.

Аномально влажным октябрь стал в 1992 году. В то время зафиксировали 204 мм осадков, что равняется тремя месячным нормам.