В Кировской области выросли цены на детское питание, путевки на отдых и полисы ОСАГО

Сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания подорожали Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год цены на товары и услуги в регионе выросли в среднем на 12,5%. Так, дороже стали некоторые виды молочной продукции и кондитерских изделий, моющие средства и изделия из бумаги. Продолжился рост стоимости автомобилей и путевок на отдых. Подробнее об изменениях рассказали в Кировстате.

КОФЕ И ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ СТАЛИ ДОРОЖЕ

По информации специалистов, годовой прирост стоимости продуктов составил 10,7%. Среди молочной продукции заметнее всего цены подскочили на сгущенное молоко - на 28%, глазированные творожные сырки - на 24,1%, йогурт - на 18,8% и сливки - на 16%. Дороже стали также сухие молочные смеси для детей - на 15,5% и сыры - на 13,1%.

Если говорить о кондитерских изделиях, то менее выгодной стала стоимость пряников - на 28,7%, зефира и пастилы - на 26,6%, шоколадных конфет - на 24,2%, тортов - на 23,9%.

Среди овощей и фруктов, напротив, подешевела некоторая продукция:

- белокочанная капуста - на 65,6%,

- свекла - на 41,9%,

- чеснок - на 40,3%,

- картофель - на 38,9%,

- морковь - на 24,6%,

- виноград - на 10,5%.

При этом в цене выросли бананы - на 29,5%, замороженные овощи - на 21%, лимоны - на 20,2%, апельсины - на 19,7%.

Отметили аналитики и рост цен на рыбную продукцию. Так, мороженая и охлажденная рыба лососевых пород подорожала на 23,9%, консервы рыбные - на 21,7%, соленые и копченые деликатесы - на 19,1%, креветки мороженые - на 17,3%, кальмары мороженые - на 16,9%.

Кроме того, среди других продуктов питания существенно увеличилась стоимость маргарина - на 48,2%, соли - на 40,3%, кофе - на 31,3%, зеленого чая - на 30,7%, овощных консервов для детского питания - на 30%, риса - на 29,9%.

ПРОДОЛЖИЛСЯ РОСТ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ

В течение года изменились цены и на непродовольственные товары. В среднем их стоимость увеличилась на 14%. В том числе, заметно дороже стали зубная паста, мыло, пена для бритья и моющие средства.

Выросли в цене также бумажно-беловые товары:

- тетради школьные - на 44,2%,

- бумажные носовые платки - на 33,9%,

- альбомы для рисования - на 30,3%.

Кроме того, дороже стали отечественные авто и иномарки - на 31% и 42,7% соответственно, шины для легковых автомобилей - на 29,5%.

ЦЕНА НА ОСАГО ПОДСКОЧИЛА НА 25%

За отдых за границей жителям Кировской области тоже пришлось платить больше. Подорожали поездки в следующих направлениях:

- Египет - на 94,6%,

- ОАЭ - на 68,1%,

- отдельные страны Средиземноморья - на 43,6%,

- Южная Азия - на 12%.

Помимо этого, вырос ценник на услуги фотоателье - на 42,9% и установку натяжного потолка - на 24,7%. Стоимость ксерокопирования документов стала выше на 59,6%, абонентской платы за пакет услуг сотовой связи - на 25,7%, годового полиса ОСАГО - на 25,2%.

Напомним, что моторное топливо в Кировской области в среднем за год подешевело на 2,4%.