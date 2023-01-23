За 2022 год моторное топливо в Кировской области подешевело на 2,4%

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подешевели на 3,6% и 2% соответственно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Моторное топливо в Кировской области в среднем за год подешевело на 2,4%. Такие данные приводит Кировстат.

По итогам исследования специалистов, за 2022 год газовое моторное топливо упало в цене на 42,5%. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 также подешевел, но не настолько значительно - на 3,6% и 2% соответственно.

При этом бензин марки АИ-98 и выше не только не потерял в стоимости, но и стал дороже - на 3,7%. Цена на дизельное топливо за год также возросла - на 7,1%.