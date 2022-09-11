Дымковская барыня, молодожены, врио губернатора: кто голосует на выборах 10-11 сентября в Кировской области

Дымковская барыня, явившаяся на выборы, покорила всех. Фото: vk.com/kirov.plus

Выборы 10-11 сентября в Кировской области продолжаются. Не обошлось ни без эксцессов, ни без интересных случаев. «Комсомолка» рассказывает о ходе голосования.

МОЛОДОЖЕНЫ, ВЯТСКИЙ МОДНИК И ДЫМКОВСКАЯ БАРЫНЯ

В Вятских Полянах на выборы пришли молодожены Анна и Павел Максимовы. По собственному признанию, на избирательный участок они заглянули сразу после торжественной регистрации брака, перед празднованием в кругу близких и друзей.

На выборы сразу после церемонии бракосочетания заглянула молодая пара. Фото: kirovreg.ru

Паблик «Типичный Котельнич» заметил идущего на выборы Вятского модника – фигуры широко известной в нашем регионе. «Без модника дяди Вити никуда», - прокомментировал автор поста.

А в Кирове на один из избирательных участков явилась самая настоящая дымковская барыня! Девушка разбавила толпу и скрасила будни наблюдателей и комиссии, придя в аутентичном костюме. По сообщению правительства региона, Анна выбрала костюм, желая показать богатство традиций Кировской области и любовь к своему краю, а также порадовать людей яркими красками.

В некоторых районах избиратели приходят голосовать в национальных костюмах: татарские, удмуртские, марийские. Такие случаи заметили в Унинском районе, а также Вятских Полянах и Малмыже.

Многие приходят на избирательные участки в национальных костюмах. Фото: kirovreg.ru

ВРИО ГУБЕРНАТОРА, ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА И ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА

Отметились на голосовании и высокопоставленные чины. Так, ранее «Комсомолка» уже писала о том, что врио губернатора Александр Соколов пришел на избирательный участок вместе с женой и сыном.

- Денис был на выборах впервые и помог мне опустить бюллетень в КОИБ. Растет настоящий гражданин и патриот! - отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Свои голоса отдали и другие известные лица области. Так, среди них – первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, главврач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова, замдиректора Кировской Областной филармонии Эльвира Магосимьянова, депутаты Гордумы и другие. В сети распространяется хештег #ЗА_Любимый_Город, с которым проголосовавшие выкладывают посты на своих страницах в соцсетях.

На выборы пришел и врио губернатора Александр Соколов вместе со своей семьей. Фото: kirovreg.ru

НАРУШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ

Во время выборов в Кирове зафиксировали нарушение: у одного из избирательных участков обнаружили агитационный баннер. Его устранили практически сразу после замечания. Всего за 10 сентября наблюдатели выехали на 72 участка по сообщениям избирателей. На горячую линию поступило 18 звонков, по каждому из которых дали разъяснения.

В Независимый общественный мониторинг поступило 626 обращений, 16 из них – о возможных нарушениях. По каждому факту провели проверку. Существенных нарушений наблюдатели не выявили.

Отметим, что сообщить о нарушениях, а также обратиться с вопросами о ходе голосования и соблюдении законности можно на горячую линию Центра общественного наблюдения: 8-922-922-62-72. Она будет работать до 08.00 12 сентября, в том числе в ночное время.

За ходом голосования следят общественные наблюдатели. Фото: kirovreg.ru

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 31,05% составила явка избирателей по состоянию на 18 часов 11 сентября;

- 1151 участок работает в регионе, из них 1133 постоянные, 18 временные;

- более 3500 наблюдателей следят за ходом голосования;

- 5 кандидатов от разных политических партий зарегистрированы в губернаторы Кировской области: Единой России, КПРФ, ЛДПР, Коммунистов России и Родины;

- 492 кандидата претендуют на места в Кировской городской думе, из них 372 по партийным спискам, 120 – по мандатным округам.