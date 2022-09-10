Врио губернатора Кировской области Александр Соколов пришел на избирательный участок вместе с женой и сыном

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов проголосовал на своем избирательном участке, который находится в Вятской православной гимназии. Фото: kirovreg.ru

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов проголосовал на своем избирательном участке, который находится в Вятской православной гимназии, 10 сентября. По информации пресс-службы правительства региона, он пришел сделать свой выбор вместе с супругой и сыном.

- Думаю, сегодня на избирательные участки придут все, чтобы проголосовать за любимый город, за будущее Кировской области, - отметил Александр Валентинович. - Я надеюсь, все понимают, что сегодня мы все выступаем одной командой. Командой, которая любит свой город, регион, нашу Родину. Командой, которая готова объединиться во имя России.

Помимо этого, врио главы региона отметил в своем телеграм-канале: «С утра с женой и сыном пришли на участок в Вятской православной гимназии в Кирове. Денис был на выборах впервые и помог мне опустить бюллетень в КОИБ. Растет настоящий гражданин и патриот!»

В регионе 10 и 11 сентября работают 1133 постоянных и 18 временных избирательных участков. На 652 из них, где численность избирателей превышает 500 человек, а также в помещениях всех территориальных избирательных комиссий будет организовано видеонаблюдение (без трансляции в открытом доступе). На этих участках должны проголосовать 88,3% от общей численности электората. Отметим, что в Кирове видеокамеры установлены во всех 218 участковых избирательных комиссиях.

На всех участках, а также в территориальных и участковых избирательных комиссиях будут работать 3 583 наблюдателя. Большинство из них – 1900 человек - от регионального штаба общественного наблюдения за выборами, 914 представителей от кандидатов и 745 - от политических партий.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В качестве кандидатов на место губернатора Кировской области зарегистрированы 5 кандидатов от разных политических партий: Единой России, КПРФ, ЛДПР, Коммунистов России и Родины.

на места в Кировской городской думе претендуют 492 кандидата:

- 372 по партийным спискам;

- 120 по одномандатным округам.