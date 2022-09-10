Жители Кировской области 10-11 сентября выберут губернатора

10 сентября в 8.00 откроются 1133 постоянных и 18 временных избирательных участков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборы губернатора региона, депутатов Кировской городской думы и районных законодательных органов, а также глав некоторых муниципальных образований в текущем году пройдут 10 и 11 сентября. По информации правительства Кировской области, в течение двух дней в регионе пройдут 270 избирательных кампаний.

10 сентября в 8.00 откроются 1133 постоянных и 18 временных избирательных участков. На 652 из них, где численность избирателей превышает 500 человек, а также в помещениях всех территориальных избирательных комиссий будет организовано видеонаблюдение (без трансляции в открытом доступе). На этих участках должны проголосовать 88,3% от общей численности электората. Отметим, что в Кирове видеокамеры установлены во всех 218 участковых избирательных комиссиях.

Помимо этого, все помещения, где будет проходить голосование, обеспечили двумя сейфами для выборной документации и достаточным количеством сейф-пакетов и пломб.

На всех участках, а также в территориальных и участковых избирательных комиссиях будут работать 3 583 наблюдателя. Большинство из них – 1900 человек - от регионального штаба общественного наблюдения за выборами, 914 представителей от кандидатов и 745 - от политических партий. По информации штаба общественного наблюдения, все они прошли обучение: прослушали 6 очных семинаров и 10 в формате онлайн. Еще два семинара организовали для кураторов наблюдателей. Им предоставили уточняющие вводные и обеспечили раздаточным материалом. «Золотые стандарты» для работы наблюдателей направлены во все районы области.

В преддверии Единого дня голосования выборные участки обследовали председатели избирательных комиссий вместе с представителями УМВД, Росгвардии, МЧС. Они проверили, насколько места голосования и хранения избирательной документации соответствуют требованиям укрепленности, антитеррористической и пожарной безопасности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В качестве кандидатов на место губернатора Кировской области зарегистрированы 5 кандидатов от разных политических партий: Единой России, КПРФ, ЛДПР, Коммунистов России и Родины.

на места в Кировской городской думе претендуют 492 кандидата:

- 372 по партийным спискам;

- 120 по одномандатным округам.