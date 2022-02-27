Коронавирус в Кировской области: как изменилась ситуация за неделю с 21 по 27 февраля

Количество пациентов в реанимации в течение недели в целом оставалось стабильным Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным сайта стопкоронавирус.рф, статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 21 по 27 февраля 2022 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 10268 новых случаев заражения COVID-19;

- 2450 жителей области выписались с выздоровлением;

- 13 человек умерли.

В течение недели число выявляемых случаев COVID-19 плавно снижалось. Количество пациентов в реанимации остается стабильным. Однако за последние сутки увеличилась доля кировчан, кому требуется кислородная поддержка. К положительным моментам можно отнести снижение почти на 30% «домашних» больных.

По информации областного оперштаба, по состоянию на 27 февраля, в инфекционных стационарах находится 3430 кировчан. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещен 191 пациент, 40 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 17 466 человек.

С понедельника, 21 февраля, в Кировской области отменили действие QR- кода. Теперь жители региона могут беспрепятственно посещать кафе и рестораны, кинотеатры, музеи, клубы, бани и другие общественные места. По словам местных властей, помимо снижения заболеваемости, также достигнут достаточно высокий уровень коллективного иммунитета.

Кроме того, на этой неделе больницы Кирова начали возвращаться к плановому приему пациентов. Это связано с постепенным снижением нагрузки на систему здравоохранения. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 упала на 15%.

Планируется, что уже с 1 марта в поликлиниках вновь начнут проводить профосмотры и диспансеризацию. При этом региональный Минздрав отмечает, что работу учреждений организуют с максимальным разделением потоков пациентов инфекционного и неинфекционного профиля.

Продолжается в области и вакцинация от новой короновирусной инфекции. Поставить прививку можно не только в медучреждениях, но и в двух мобильных пунктах. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед процедурой каждый пациент проходит обязательный осмотр врачом на предмет противопоказаний.