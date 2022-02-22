В Кирове поликлиники возвращаются к прежнему режиму работы с 24 февраля

Работу учреждений организуют с максимальным разделением потоков пациентов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове поликлиники возвращаются к плановому приему пациентов. Об этом сообщил областной Минздрав.

Напомним, с 28 ноября медучреждения разделили на прием пациентов только с симптомами ОРВИ и COVID-19 и только без них. С 24 февраля все возвращается на свои места, сообщает ведомство. Связано это со снижением заболеваемости коронавирусом на 15% от пиковых значений и уменьшением количества амбулаторных пациентов.

В поликлиниках возобновится самостоятельная запись кировчан к врачам-специалистам и теравпевтам. С 1 марта вновь начнутся профосмотры и диспансеризация. При этом министерство отмечает, что работу учреждений организуют с максимальным разделением потоков пациентов инфекционного и неинфекционного профиля.