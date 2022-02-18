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Здоровье18 февраля 2022 12:21

Кировчане могут привиться от коронавируса в двух мобильных пунктах и трех круглосуточных

Пройти вакцинацию можно также в любой «чистой» поликлинике
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Прививочная кампания в Кировской области продолжается.

Прививочная кампания в Кировской области продолжается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Актуальный график работы пунктов вакцинации опубликовал областной оперштаб. Согласно ему, привиться от COVID-19 кировчане могут в следующих точках:

- ТЦ «ЦУМ», по будням с 11.00 до 18.00;

- дополнительный пункт при поликлинике №7 ККДЦ (ул. К.Маркса, 47, вход с торца здания, со стороны магазина), по будням с 08.00 до 20.00;

- любая «чистая» поликлиника, работающая на прием пациентов без симптомов коронавируса и ОРВИ.

Для кировчан работают круглосуточные пункты в приемных покоях горбольниц №5 (Семашко, 1) и №9 (Дерендяева, 97), а также регионального эндокринологического центра (Свободы, 59).