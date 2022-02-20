Коронавирус в Кировской области: как изменилась ситуация за неделю с 14 по 20 февраля

За последние дни количество пациентов в реанимации значительно выросло Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным сайта стопкоронавирус.рф, статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 14 по 20 февраля 2022 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 14458 новых случаев заражения COVID-19;

- 3206 жителей области выписались с выздоровлением;

- 17 человек умерли.

В течение недели число выявляемых случаев COVID-19 варьировалось примерно в одних и тех же высоких значениях. Ежедневно фиксировали более 2000 новых заражений. За последние сутки значительно увеличилось число пациентов, которым требуется кислородная поддержка.

По информации областного оперштаба, по состоянию на 20 февраля, в инфекционных стационарах находится 4081 кировчан. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещен 201 пациент, 34 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 25535 человек.

Однако, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, с 21 февраля в Кировской области отменяют QR-код. Такое решение приняли на последнем заседании оперштаба. По словам губернатора Игоря Васильева, рост заболеваемости замедлился и наш регион вышел на плато. Кроме того, сформировался достаточно высокий уровень коллективного иммунитета.

При этом власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима. В общественных местах по-прежнему будут регулярно проходить рейды. С нарушителями проведут разъяснительную беседу.

Продолжается в нашей области и прививочная кампания. Вакцинироваться можно не только в «чистых» поликлиниках, но и двух мобильных пунктах. У кировчан также есть возможность получить защиту от опасной инфекции в приемных покоях трех круглосуточных медицинских учреждений: городских больницах №5 и №9 и регионального эндокринологического центра.

С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед введением препарата пациент обязательно должен пройти осмотр врача. В случае наличия противопоказаний будет дан медотвод.