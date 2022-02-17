QR-коды в нашем регионе ввели с осени 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области с 21 февраля отменяются QR-коды. Информацию передает паблик регионального правительства со ссылкой на Игоря Васильева. Губернатор заявил об этом на последнем заседании оперштаба по коронавирусной инфекции, которое прошло 17 февраля. При этом, несмотря на отмену кодов, власти намерены усилить контроль за масочным режимом.

Напомним, QR-коды ввели в Кировской области с 25 октября 2021 года. Изначально их действие планировалось лишь до 7 ноября, однако позже срок продлили. Без QR-кода для кировчан были недоступны большинство объектов - общепит, музеи, кинотеатры, бани и сауны, позже - магазины непродовольственных товаров и другие.