Коронавирус в Кировской области: как изменилась статистика за последнюю неделю

Кировскую область похоже накрыла третья волна коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сайт стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 20 июня 2021 года:

- за минувшую неделю в регионе зафиксировали 678 новых случаев заражения COVID-19;

- 1481 житель области выздоровел;

- 379 умерли.

За неделю - с 14 по 20 июня - в госпиталях Кировской области скончались четыре пациента

По данным регионального оперштаба, в инфекционные стационары госпитализированы 2672 жителя Кировской области. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 108 человек, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 3228 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,83% (средний по России - 2,2%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,82Rt.

Из-за резкого увеличения числа пациентов с короновирусной инфекцией сразу несколько медучреждений Кировской области открывают дополнительные койки. Так, в четверг,17 июня, cстационар на 150 коек развернули на базе кировского наркологического диспансера. Еще четыре инфекционных блока заработали в стенах Центра медицинской реабилитации, Офтальмологической больницы, Слободской ЦРБ и перинатальном центре.

Для сдерживания роста заболеваемости власти региона усиливают прививочную кампанию. Продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Они работают на многих ключевых производствах областного центра и общественных местах.

Кроме того, в пятницу, 18 июня, в наш регион поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 8700 доз. Она сразу же была перераспределена по всем прививочным пунктам области.

Добавим, что на сегодняшний день первым компонентом вакцины привиты уже более 192 тысяч человек. Общий объем препарата, который получила Кировская область, составил свыше 214 тысяч доз.