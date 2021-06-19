В Кировскую область поступило более восьми тысяч доз вакцины «Спутник V»

Увеличение темпов массовой вакцинации позволит как можно скорее достигнуть коллективного иммунитета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировскую область пришла новая партия вакцины от коронавируса. Наш регион получил еще 8 700 доз препарата «Спутник V». Об этом сообщили в областном Минздраве.

Вакцину уже распределили по медицинским организациям. Кировчан призывают как можно скорее привиться от опасной инфекции. Для этого ежедневно работают 79 прививочных пунктов на базе районных и городских поликлиник. Кроме того, для удобства граждан сформированы 39 мобильных медицинских бригад. Благодаря им получить защиту от коронавируса можно прямо на работе, а также во многих общественных местах.

Отметим, что на сегодняшний день первым компонентом вакцины привиты уже более 192 тысяч человек. Общий объем препарата, который получила Кировская область, составил свыше 214 тысяч доз.