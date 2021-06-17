В Кирове открывают дополнительные инфекционные госпитали для больных коронавирусом

Сразу в нескольких кировских медучреждениях открыли дополнительные койки для пациентов с СOVID-19 . Фото: vk.com/medkirovru

Сразу в нескольких медучреждениях Кирова вновь открыли СOVID-стационары. Эта вынужденная мера связана с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Так, 150 коек для больных СOVID-19 развернули на базе кировского наркологического диспансера. Еще один стационар на 140 человек открыт в Центре медицинской реабилитации.

В четверг, 17 июня, принимать пациентов с коронавирусом начнет Офтальмологическая больница. В медужчреждении смогут пройти лечение 140 пациентов. Такое же количество инфекционных коек будет развернуто на площадке Слободской ЦРБ.

С 18 июня перинатальный центр на базе Больницы скорой медицинской помощи начнет оказывать специализированную помощь беременным женщинам и роженицам с COVID.