Продолжается голосование за участников конкурса «Цветочная симфония»

Голосование за снимки участников конкурса завершится 21 июня. Фото: pixabay.com

Остается всего лишь несколько дней до окончания голосования в конкурсе «Цветочная симфония». Пять участников, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков, получат сертификаты на тысячу рублей в питомник «Ягодное». Предлагаем нашим читателям поддержать понравившиеся снимки голосом!

Свои красочные фотографии с садовых участков нам прислали 19 жителей Кировской области. «Комсомолка» решила рассказать о снимках, за которые чаще всего голосуют наши читатели.

«Кто пьет иван-чай, того здоровым величай». Фото: Ирина Малых, Киров

Я мечтала, да и сейчас мечтаю о самых простых вещах: большой и красивый дом, сад, цветы на клумбах и много-много цветов в контейнерах и горшочках. Они расставлены повсюду: вдоль дорожки, ведущей в дом, на веранде. Фото: Марина ВОРОНКОВА, Киров

Да ваш спорт, пошла я цветочки нюхать! Фото: Мария ЛУБНИНА, Киров

Красота - страшная сила! Фото: Светлана ЧЕТВЕРИКОВА, Киров

Расцвела моя Ягодка! Фото: Екатерина РЯЗАНЦЕВА, Киров

ВАЖНО

Призы получат только те участники, которые выполнили ВСЕ условия конкурса. Подробнее о них читайте здесь. Желаем всем удачи!