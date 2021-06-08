Игорь Васильев: «Необходимо проконтролировать качество воздуха в районе полигона Лубягино»

О результатах мониторинга будут ежедневно отчитываться Игорю Васильеву. Фото: kirovreg.ru

Ситуацию с возгоранием на полигоне в Лубягино взяли на особый контроль. Теперь за качеством воздуха на территории организуют постоянный мониторинг. О результатах будут ежедневно отчитываться непосредственно губернатору Кировской области Игорю Васильеву. Такое поручение глава региона дал на оперативном совещании, посвященном инциденту.

- Необходимо проконтролировать качество воздуха в этом районе и продолжить мониторинг. Кроме того, должно быть проведено тщательное расследование причин возгорания. В этом вопросе необходимо разобраться детально, - сказал Игорь Васильев.

На данный момент на полигон приостановили вывоз отходов. Мусор сейчас направляют на другие площадки области. На площадке все еще наблюдаются очаги задымления и тления, однако на место подвезли достаточное количество грунта для их ликвидации. Засыпка продолжается в круглосуточном режиме.

Как сообщил председатель правительства области Александр Чурин, возгорание на полигоне ТБО в Лубягино зафиксировали 7 июня в 17.40 - пожар вспыхнул на утрамбованном слое отходов. Сотрудники площадки принялись оперативно тушить огонь, параллельно оповестив об этом соответствующие службы. Вскоре на место прибыли пожарные расчеты, начав тушить возгорание в 18.00.

- Дополнительно к пожарным расчетам привлекли спецтехнику: самосвалы, фронтальные погрузчики, экскаваторы. Провели оканавливание и начали засыпку грунтом площади возгорания. На утро, 8 июня, очаги открытого горения на полигоне Лубягино были ликвидированы, - добавил Александр Чурин.

Сотрудники Роспотребнадзора и Специализированной инспекции аналитического контроля министерства охраны окружающей среды замерили качество воздуха в районе населенных пунктов Татары, Кузнецы, Исуповская, Головизнины и Вахренки. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено. Сейчас исследования продолжаются. Эксперты устанавливают причину пожара.