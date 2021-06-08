Дознаватели устанавливают причину пожара в Лубягино

В понедельник, 7 июня, в районе 18 часов произошло возгорание на полигоне в Лубягино. Фото: 43.mchs.gov.ru

Во вторник, 8 июня, в правительстве Кировской области состоялся брифинг по ситуации на полигоне Лубягино. Спикерами выступили министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнев и заместитель министра охраны окружающей среды Тимур Абашев.

- В понедельник, 7 июня, в районе 18 часов произошло возгорание на полигоне в Лубягино, - сообщил Игорь Селезнев. - Сотрудники «Куприт», находящиеся на полигоне, начали принимать оперативные меры по тушению пожара. Одновременно поступали сообщения в специальные службы и в течение 15-20 минут приехали два расчета, которые приступили к тушению пожара. В течение часа подключилось еще три-четыре расчета. Кроме того, создан оперативный штаб. На сегодняшний день большой огонь уже потушен, наблюдается задымление. Работы продолжаются.

Заместитель министра охраны окружающей среды Тимур Абашев сообщил, что специалисты отобрали контрольные пробы воздуха на территории населенных пунктов. Результаты ночных замеров станут известны в 15 часов.

О работе, которая сейчас проводится специалистами на полигоне подробно рассказал Игорь Селезнев.

- Вспоминаем химию и физику: чтобы ничего не горело, не должно быть поступления воздуха. На сегодняшний день идет проливка, задействована техника ГДМС и «Водоконала». После идет отсыпка грунтом, - пояснил Игорь Селезнев.

Что касается причин пожара, то министр сообщил, что в настоящее время работают дознаватели, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

- На стартовом этапе «Купритом» было все организовано: соответствующие оповещения поданы, техника регоператора задействована, начался завоз земли, - подчеркнул Игорь Селезнем.

В настоящее время работа полигона на приемку мусора приостановлена. ТКО из города перераспределены на другие объекты. По прогнозам, проливка полигона составит от трех до пяти дней. Кроме того, Игорь Селезнев отметил, что на территории региона не вводился режим ЧС.