В Кирове ликвидировали открытое горение на полигоне «Лубягино»

Площадь ликвидированного возгорания составила 2000 квадратных метров. Фото: kirovreg.ru

В Лубягино потушили пожар, вспыхнувший накануне на полигоне ТБО. Возгорание зафиксировали 7 июня в 17.40, по данным областного правительства. Сотрудники полигона начали тушить огонь своими силами, одновременно с этим сообщив о происходящем в соответствующие службы.

В 18.00 к ним подключились пожарные расчеты. На место отправили шесть единиц пожарной техники и машины «Куприта». Дополнительно к полигону привезли дорожно-строительную технику для выкапывания траншеи и засыпания огня грунтом.

Открытое горение на полигоне ликвидировали утром 8 июня, около 6 утра, по отчету властей. Угрозы для населения нет. Площадь пройденной огнем территории - 2000 квадратных метров. Установлено, что огонь вспыхнул на утрамбованном слое отходов. Точную причину пожара предстоит выяснить экспертам.

Специалисты Роспотребнадзора и Госнадзора взяли пробы воздуха в районе населенных пунктов Татары, Кузнецы, Исуповская и Вахренки. Превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ не нашли. Контроль за качеством воздуха на этих территориях будет продолжаться.